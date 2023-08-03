Голливудские звезды оказали материальную помощь участвующим в забастовке актерам

Звезды Джордж и Амаль Клуни, Дуэйн Джонсон и Мерил Стрип пожертвовали больше $1 миллиона в Фонд экстренной финансовой помощи SAG-AFTRA Foundation. Об этом пишет Daily Mail.
Эта программа предлагает финансовую поддержку работникам, пострадавшим от забастовки Гильдии актеров США. 13 июля профсоюз SAG-AFTRA объявил забастовку, так как ему не удалось договориться с продюсерами об условиях нового трехлетнего контракта — повышении оплаты труда и улучшении условий работы на фоне развития стриминговых сервисов.
В числе тех, кто также пожертвовал деньги были Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, Опра Уинфри, Джулия Робертс, Леонардо Ди Каприо, Хью Джекман, Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли, Николь Кидман, Арнольд Шварценеггер и другие.
«Мы готовы вернуться за стол переговоров и заключить справедливое соглашение с AMPTP. До тех пор я горжусь тем, что могу поддержать фонд SAG-AFTRA и моих коллег-актеров, которые, возможно, испытывают трудности в этот исторический момент», — сказал Джордж Клуни.
«Мы будем вместе противостоять этим могущественным корпорациям, которые стремятся вытравить из нашей профессии человечность и человеческое достоинство», — заявила Мерил Стрип.
Ранее сообщалось, что Адам Сэндлер и Бен Стиллер опубликовали совместный снимок с забастовки Гильдии актеров США.