Голливудские звезды оказали материальную помощь участвующим в забастовке актерам

Звезды Джордж и Амаль Клуни, Дуэйн Джонсон и Мерил Стрип пожертвовали больше $1 миллиона в Фонд экстренной финансовой помощи SAG-AFTRA Foundation. Об этом пишет Daily Mail.

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Эта программа предлагает финансовую поддержку работникам, пострадавшим от забастовки Гильдии актеров США. 13 июля профсоюз SAG-AFTRA объявил забастовку, так как ему не удалось договориться с продюсерами об условиях нового трехлетнего контракта — повышении оплаты труда и улучшении условий работы на фоне развития стриминговых сервисов.

«Мы готовы вернуться за стол переговоров и заключить справедливое соглашение с AMPTP. До тех пор я горжусь тем, что могу поддержать фонд SAG-AFTRA и моих коллег-актеров, которые, возможно, испытывают трудности в этот исторический момент», — сказал Джордж Клуни.

«Мы будем вместе противостоять этим могущественным корпорациям, которые стремятся вытравить из нашей профессии человечность и человеческое достоинство», — заявила Мерил Стрип.