Актер Андрей Пынзару: "Я самый простой парень из деревни"

Российский сериал «Колотушка» стартовал на телеканале ТНТ. Одну из главных ролей — отвязного парня, участника боев поп-ММА (смешанные боевые искусства с участием непрофессионалов и известных людей. — «ВМ») — исполнил Андрей Пынзару. Накануне телепремьеры «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом.

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— Андрей, расскажите о вашем персонаже в проекте «Колотушка».

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— Мой герой — обычный парнишка. У него хорошая семья: отличная мама, брат. Он неплохой, просто неправильно распределил приоритеты в жизни, и это повело его в неправильную сторону. В свое время он занимался спортом, а теперь работает в охране в клубе.

Это резкий человек, который за словом в карман не полезет: сначала делает, потом думает. Но при этом он очень любит свою семью.

— Ваш герой в какой-то момент начинает завидовать брату (главному герою) из-за того, что не может сам драться в боях без правил. А вам знакомо чувство зависти — в профессии?

— Мне кажется, что так или иначе все в чем-то друг другу завидуют. Но если говорить именно о профессии и, например, о том, что кто-то больше работает, тут завидовать странно. Я придерживаюсь теории, что каждый находится на своем месте, от самого человека зависит то, как складывается его жизнь.

Если не делать ничего, у тебя ничего и не будет. А если делать, то рано или поздно все получится. Если и завидовать, то только самому себе и белой завистью.

— Однажды вам довелось сыграть человека с синдромом Дауна. Вы готовились? Читали литературу?

— Это был первый настолько сложный проект в моей жизни. Кстати, тогда же я впервые снимался с Дмитрием Дюжевым, боялся просто всего. Думал: «Как же я — парень из деревни, из Молдавии, и вот с Дюжевым в одном кадре?!» Литературу на тему синдрома Дауна не читал. Но в деревне, где я раньше жил, у нас был сосед с таким диагнозом. За основу роли взял его привычки, поведение, какие-то другие вещи, которые запомнил. Так что все, что было, это от него.

— Для роли Данилы в сериале «Молодежка» вам пришлось поправиться на 20 кило, научиться кататься на коньках, еще и танцевать. Как все это удавалось совместить?

— Чуть поменьше, 19 кг. Нам полагалась трехмесячная подготовка, три раза в неделю все ходили заниматься коньками, хоккеем. В какой-то момент я подумал, что меня могут убрать с роли, испугался и еще четвертый раз в неделю шел на каток.

Продюсеры также посмотрели, что у меня с координацией не очень, и предложили отправить меня на танцы. В тот момент у меня было свободное время, я все успевал. Питание самое простое — ешь все, чтобы набирать килограммы быстрее, в том числе фастфуд. Проснулся, поел, потренировался, снова поел и еще поел, ведь в хоккее нереально быстро сжигаются калории. Кстати, для другого проекта мне недавно пришлось подкачаться, и вроде получилось.

— Как худели после набора веса?

— Я до сих пор худею, хотя большую часть этого веса уже превратил в мышечную массу. Сейчас вешу за 80 килограммов, а тогда был под 110. Тренировки, диета, бег. Зал и бег. Только так.

— В сериале «Девушки с Макаровым» у вас изначально была эпизодическая роль, но потом ее сильно расширили. Чем вы «зацепили» создателей фильма?

— Сначала я пробовался на пэпээсника, потом на дежурного. Утвердили, я снимался в пилоте (пробная серия. — «ВМ»). Тогда еще отрастил усы, спросил, можно ли их оставить, мне сказали: «Да, давай попробуем!» Сделал пробу с усами, и так все пошло.

Изначально роль была маленькая. Но создателям сериала так понравилось то, что я делаю, что во втором сезоне героя уже хорошенько прописали. А теперь уже четвертый, и роль выросла, это приятно.

— Каким, по-вашему, должно быть современное многосерийное кино? Жанры, сюжеты, герои.

— Кино должно быть разное. Кто-то любит драмы, кому-то нужны комедии, боевики. Но независимо от жанра, нужен юмор и чтобы все кончалось хорошо. Я люблю счастливые финалы. Пусть сначала жестко и страшно, преодоление препятствий, но потом бонус: в се — хорошо.

— Какое кино вам нравится смотреть самому?

— У меня свои чудные вкусы. В последнее время я вообще начал смотреть индийское кино, Болливуд, оно меня расслабляет. Это красивые и сочные фильмы. Вот боевики — их люблю. Иногда включаю, когда никого нет, потому что моя жена Кристина такие фильмы не жалует.

— В Голливуде недавно разразились протесты: артистам не нравится, что их могут заменить нейросети. Нам это грозит?

— Даже если мы актеров заменим нейросетью, которая будет создавать определенные образы, нам всем нужно, чтобы рядом было что-то живое. Я люблю смотреть на настоящее, потому что хочется и в жизни встретить этого актера. Вот как я рассказывал про Дюжева.

Какая бы нейросеть заменила мою мечту? А эмоции? Пусть говорят, что люди похожи, но у каждого свои поступки, чувства, мысли. Мне кажется, что настоящие человеческие эмоции нельзя заменить.

ДОСЬЕ

— Андрей Пынзару родился 16 декабря 1986 года в молдавском селе Оланешты. Когда Андрей был еще ребенком, семья переехала в Санкт-Петербург, где отец занялся строительным бизнесом. Учился в Академии музыки, театра и изобразительного искусства в Республике Молдова, а также окончил факультет театрального искусства Балтийского института иностранных языков и межкультурного сотрудничества. Широкую известность Пынзару получил благодаря роли защитника Данилы Бондаря в сериале «Молодежка».

Коротко о главном

— В юности вы боялись выходить на сцену, но поступили в театральный вуз. Почему все-таки театральный? Потребность преодолеть себя?

— Да, я до сих пор боюсь выходить на сцену! Каждый раз меня трясет, кажется, что могу забыть текст, всех подведу. Думаю, я до сих пор себя не преодолел, с этим проблемы. Вообще я хотел стать моделью. Мне, правда, сказали, что фото модели обычно невысокого роста, не такие как я, — 194 см. Для подиума тоже слишком высокий, и вот решил: пойду-ка я в кино. Пошел, но трижды услышал: «Молодой человек, у вас недостаточно таланта». Был такой сериал про школьников «ОБЖ», я сам тогда еще учился. Когда в третий или четвертый раз пришел на пробы, меня взяли только потому, что им в классе не хватало парней. Я носил парты, мне давали по эпизодику, потом в одной серии уже побольше.

— Ваше атлетическое телосложение — дар природы или результат тренировок?

— Раньше я был очень худым, но, видимо, из-за того, что начал набирать вес — и с возрастом, и для «Молодежки», — пришлось тренироваться, чтобы была именно мышечная масса.

— В вашей биографии пишут, что вы хотели стать поваром. Поделитесь рецептом любимой еды.

— Родители часто уезжали на заработки за границу, и мы с бабушкой и сестрой оставались дома. Сестра младшая, поэтому я нередко что-то готовил для себя и для нее, помогал бабушке. Например, люблю делать мамалыгу, это молдавское национальное блюдо.

Его легко приготовить, но, кроме молдаван, мало кто мамалыгу любит, хотя моя жена говорит, что вкусно, а она мне не врет. Это блюдо из кукурузной муки, но не каша. В него добавляют брынзу, отдельно делаются шкварки, омлет. Надо отламывать кусочки, макать в это все и есть.

— Первым городом в России для вас стал Питер, теперь вы в Москве. В чем разница между Питером и Москвой для вас?