Умер актер из фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой" Бархулло Рахимов

2 августа ушел из жизни советский и узбекский актер театра и кино, заслуженный артист Узбекистана Бархулло Рахимов.

© Российская Газета

Бархулло Мардиевич Рахимов родился в 10 апреля 1959 года в Пастдаргомском районе Самаркандской области. В 1980-м окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт, факультет кинодрамы и актерского мастерства. Служил в Самаркандском театре музыкальной драмы.

На счету артиста - более полусотни главных ролей на сцене. Снялся в картинах "Великий Амир Темур", "Пояс", "Высоцкий. Спасибо, что живой".