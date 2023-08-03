Ланская назвала самых привлекательных голливудских актрис

Актриса Валерия Ланская заявила в беседе с moslenta.ru, что понятие привлекательности стало шире в настоящее время.

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По мнению Ланской, красивый человек обладает харизмой, чувством вкуса и стиля. Также она считает, что самые привлекательные люди — ухоженные и с чувством юмора. В качестве примера она привела таких актрис, как Марион Котийяр, Киру Найтли и Софи Марсо. Артистка назвала их харизму уникальной.

Валерия Ланская начала свою актерскую карьеру в 1996 году. Она работала в театре «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, Детском музыкальном театре Юного Актера, театре им. Е. Вахтангова, театре А. Рыбникова и театре Луны.

В 2005-м Ланская дебютировала в кино в картине «Заяц над бездной». В фильмографии актрисы более 40 ролей. Она снялась в таких проектах, как «Перекрестки судьбы», «Кадетство», «Медный всадник России», «Истребители: Последний бой», «Тайна Снежной Королевы», «Темный мир: Равновесие», «Две сестры», «Есенин».