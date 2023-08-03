Адам Сэндлер и Бен Стиллер опубликовали совместный снимок с забастовки

Комедийные артисты Адам Сэндлер и Бен Стиллер встретились на забастовке Гильдии актеров США. Об этом сообщает The Daily Mail.
Они сфотографировались вместе в футболках с надписью: «Сила SAG-AFTRA» у знания NBC Universal, держа в руках плакаты.
Во время забастовки Стиллер также пообщался с другим коллегой Эзрой Найтом и вице-президентом профсоюза SAG-AFTRA Ребеккой Дэймон.
13 июля профсоюз SAG-AFTRA объявил забастовку, так как ему не удалось договориться с продюсерами об условиях нового трехлетнего контракта — повышении оплаты труда и улучшении условий работы на фоне развития стриминговых сервисов.
Вслед за этим студиям пришлось приостановить производство нескольких проектов, среди которых третий сезон «Белого лотоса», четвертый «Эмили в Париже», работа над «Бегущим по лезвию 2099» и др.
Поддержку Гильдии актеров оказали многие звезды Голливуда, среди которых Леонардо Ди Каприо, Джордж Клуни, Джулия Робертс, Николь Кидман, Хью Джекман, Райан Рейнольдс, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Арнольд Шварценеггер, Мерил Стрип и Опра Уинфри.