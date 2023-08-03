Адам Сэндлер и Бен Стиллер опубликовали совместный снимок с забастовки

Комедийные артисты Адам Сэндлер и Бен Стиллер встретились на забастовке Гильдии актеров США. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Они сфотографировались вместе в футболках с надписью: «Сила SAG-AFTRA» у знания NBC Universal, держа в руках плакаты.

Во время забастовки Стиллер также пообщался с другим коллегой Эзрой Найтом и вице-президентом профсоюза SAG-AFTRA Ребеккой Дэймон.

13 июля профсоюз SAG-AFTRA объявил забастовку, так как ему не удалось договориться с продюсерами об условиях нового трехлетнего контракта — повышении оплаты труда и улучшении условий работы на фоне развития стриминговых сервисов.