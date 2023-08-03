Немоляева назвала Мирошниченко эпохой и звездой советского кино

«Я могу сказать о том, что она была вся прекрасная актриса, очень красивая женщина, и она, конечно, была эпоха в то время, когда ее снимал Кончаловский. Она была такой звездой советского кино, потом российского и, конечно, ведущей актрисой МХАТа», — поделилась актриса.