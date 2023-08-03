Асмус на время откажется от съемок в постельных сценах

"Самый большой комплимент для актера, когда его не узнают в образе. В этом образе меня не узнавали чаще всего. Настолько, что даже музыкальный продюсер "Райцентр" подошел ко мне на премьере и рассказал свой диалог с коллегой: "Мне сказали, что в сериале играет Кристина Асмус. Я 3 серии посмотрел, Кристину не увидел". Но на этом я пока делаю перерыв в треш ролях и постельных сценах".