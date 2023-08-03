Асмус на время откажется от съемок в постельных сценах

Кристина Асмус объявила, что берет перерыв от "треш-ролей" и постельных сцен
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус призналась в своем блоге, что какое-то время не будет сниматься в фильмах и сериалах в специфичных амплуа.
По словам знаменитости, речь идет в том числе о постельных ценах.
На днях она опубликовала пост с фотографией в ярком сценическом образе и подписала его следующим образом:
"Самый большой комплимент для актера, когда его не узнают в образе. В этом образе меня не узнавали чаще всего. Настолько, что даже музыкальный продюсер "Райцентр" подошел ко мне на премьере и рассказал свой диалог с коллегой: "Мне сказали, что в сериале играет Кристина Асмус. Я 3 серии посмотрел, Кристину не увидел". Но на этом я пока делаю перерыв в треш ролях и постельных сценах".
Ранее в Москве состоялась премьера комедии "Райцентр" с Кристиной Асмус о встрече бывших одноклассников, которая превращается в расследование.