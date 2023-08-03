Джентльмены советского кино: 10 самых «английских» актеров в СССР

Английская классика на советском экране – явление уникальное и очень любопытное. Особый интерес при просмотре таких фильмов неизменно вызывали звезды отечественного кино. Те, кого еще вчера зрители привыкли видеть в образах простых работяг, бравых солдат и рядовых госслужащих, вдруг перевоплотились в холеных аристократов и утонченных интеллектуалов. Причем многие артисты смотрелись в этих амплуа весьма органично и естественно. MIR24.TV сделал подборку с советскими актерами, ставшими олицетворением британского благородства и педантичности.

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Владимир Седов

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Отечественные кинематографисты сняли не один захватывающий детектив по романам Агаты Кристи. Первым и самым популярным из них стал фильм Вадима Дербенева «Тайна черных дроздов».

Его сюжет разворачивается вокруг отравления богатого промышленника. Расследовать дело берутся прославленная мисс Марпл и инспектор полиции Нил. Именно в этого почтенного джентльмена блестяще перевоплотился заслуженный артист РСФСР Владимир Седов. В итоге образ проницательного мужчины с военной выправкой оказался едва ли не главной работой в карьере актера.

Смотрите х/ф «Тайна «Черных дроздов» 8 августа в 23:00 и 11 августа в 21:40 на телеканале «МИР».

Алексей Баталов

Примерить на себя роль интеллигентного сыщика довелось и любимцу публики Алексею Баталову. В киноадаптации популярного романа Сирила Хэйра «Чисто английское убийство» он сыграл доктора Ботвинка, вынужденного расследовать череду загадочных смертей в доме старого лорда. И хотя по книге этот персонаж выглядит, как человек «с короткими ножками и пухлыми желтоватыми щеками», Баталов идеально вписался в образ порядочного и сообразительного ученого.

Михаил Козаков

Популярный артист Михаил Козаков мог похвастаться нетипичной для советского человека внешностью. Большие выразительные глаза, греческий профиль и чувственные губы… Эти черты раскрывали перед актером большой спектр ролей – от заядлых негодяев до утонченных романтиков.

В фарсовой комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!» Козаков исполнил хромого полковника Чеснея. Актер сумел воплотить в своем персонаже самые выдающиеся черты настоящего англичанина: благородного, честного человека, обладающего чувством собственного достоинства.

Олег Даль

Не менее щепетильным в вопросах чести оказался и герой Олега Даля в фильме «Приключения принца Флоризеля». В саркастической детективной притче артист правдоподобно изобразил галантного, остроумного джентльмена со скучающими глазами и всегда с иголочки одетого. Глядя на него, у зрителя не оставалось сомнений в том, что перед ним – потомственный аристократ высшей пробы.

Виталий Соломин

Роль Джона Ватсона в «Приключениях Шерлока Холмса» раскрыла актерский потенциал Виталия Соломина совершенно по-новому. До этого кинематографисты видели в нем лишь воплощение «простого паренька» и «настоящего сибиряка». Так что поначалу редакторы фильма не хотели утверждать Соломина из-за его «русской курносой физиономии».

Однако режиссер Игорь Масленников нашел фотографию артиста с наклеенными усами и заявил, что тот – вылитый Конан Дойл в молодости. И он не ошибся! Артист, никогда не игравший ни докторов, ни иностранцев, ни каких-либо представителей высшего общества, вдруг виртуозно перевоплотился в образцового англичанина – скромного и порядочного джентльмена, готового на все ради друга и любви.

Василий Ливанов

Образ знаменитого английского сыщика в серии фильмов о Шерлоке Холмсе обернулся настоящим триумфом для Василия Ливанова. Считается, что именно в его исполнении легендарный персонаж получился в точности таким, как его задумывал писатель. Недаром англичане признали советского артиста лучшим Шерлоком Холмсом в истории мирового кино. А Елизавета II даже наградила за это исполнителя Орденом Британской империи.

Вячеслав Тихонов

Этот артист никогда не играл англичан. Тем не менее именно он стал символом благородства и врожденного аристократизма на советском экране. За невероятное обаяние, задумчивый взгляд и мужественный профиль коллеги прозвали Вячеслава Тихонова «последним рыцарем отечественного кино».

Отличительными качествами его героев всегда были честь и достоинство. А главной ролью, воплотившей всю скромность и твердость духа актера, стал всенародно любимый шпион Штирлиц.

Александр Абдулов

Любимец женщин, секс-символ эпохи и самый стильный актер советского кино Александр Абдулов – обладатель магнетической харизмы и проникновенного взгляда.

Он всегда с легкостью перевоплощался в веселых романтиков, обаятельных хулиганов и загадочных ловеласов. Казалось бы, причем тут чопорные британцы?

Однако если вспомнить экранизацию знаменитого романа Агаты Кристи «Десять негритят», то все встает на свои места. В фильме Абдулову досталась роль одного из гостей на мрачном, зловещем острове.

Его Энтони Марстон – беспечный повеса среди почтенных дам и джентльменов – оказался одним из самых ярких образов в карьере артиста.

Андрей Миронов

Еще один покоритель женских сердец и человек с безупречным чувством стиля – Андрей Миронов. Он не терпел небрежности и предпочитал изысканность во всем, что его окружает. Таковыми были и его экранные герои. Яркое тому подтверждение – двухсерийный фильм-комедия «Трое в лодке, не считая собаки». В исполнении актера лондонский холостяк Джи – порядочный, веселый и честный джентльмен – получился просто образцовым. А помимо него, Миронов сыграл и несколько других небольших ролей: рассказчика, миссис Байкли, трактирщика, пьяницу и дядюшку Поджера.

Олег Янковский

Олега Янковского называли «аристократом вне времени» и «белой костью советского кино». Артист действительно был рожден в семье родителей-аристократов. Вероятно, именно поэтому он максимально естественно смотрелся в образах интеллигентов, баронов, царей патриархов, поэтов и выдающихся исторических личностей.