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Актриса Джессика Честейн рассказала, как съемки с Оскаром Айзеком испортили их дружбу

Некоторое время назад американская актриса Джессика Честейн сыграла вместе с Оскаром Айзеком в сериале "Сцены из супружеской жизни", где семейная пара проходит через кризис. Знаменитость призналась, что этот проект испортил ее давнюю дружбу с коллегой. Подробностями Честейн поделилась в интервью Vanity Fair.

Честейн рассказала, как съемки с Айзеком испортили их дружбу
© РИА Новости

"Это было тяжело. Я люблю Оскара, но в действительности наша дружба навсегда изменилась. Мы ладим, но после этого мне была нужна передышка", — поделилась актриса.

Актеры, которые возненавидели свои роли

Джессика Честейн отметила, что ей нравится актерская работа, которая позволяет переживать разные опыты. Однако, по словам актрисы, в ее жизни "нет таких мучений":

"Я играю их, испытываю, но возвращаюсь домой к тишине и покою".

Ранее стало известно, что Асмус на время откажется от съемок в постельных сценах.

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