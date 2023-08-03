Честейн рассказала, как съемки с Айзеком испортили их дружбу

Некоторое время назад американская актриса Джессика Честейн сыграла вместе с Оскаром Айзеком в сериале "Сцены из супружеской жизни", где семейная пара проходит через кризис. Знаменитость призналась, что этот проект испортил ее давнюю дружбу с коллегой. Подробностями Честейн поделилась в интервью Vanity Fair.

"Это было тяжело. Я люблю Оскара, но в действительности наша дружба навсегда изменилась. Мы ладим, но после этого мне была нужна передышка", — поделилась актриса.

Джессика Честейн отметила, что ей нравится актерская работа, которая позволяет переживать разные опыты. Однако, по словам актрисы, в ее жизни "нет таких мучений":

"Я играю их, испытываю, но возвращаюсь домой к тишине и покою".