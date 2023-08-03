«Стильная и особенная!»: Герасимов рассказал о дружбе и съемках с Мирошниченко
Ирина Мирошниченко была яркой и требовательной актрисой, сказал в эфире НСН Евгений Герасимов, отметив, что их дружба началась с картины «Вам и не снилось…».
Худрук «Театра Луны», актер и режиссер Евгений Герасимов в интервью НСН назвал Ирину Мирошниченко удивительной актрисой, рассказав о совместных с ней съемках и дружбе.
Ранее стало известно, что Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни в одной из московских больниц, куда она была госпитализирована с тяжелой формой гриппа.
«Горько и больно, что уходит поколение талантливых, великих актеров. Конечно, я надеялся, что этот поход в больницу для Ирины ни в коем случае не будет последним. Она очень сильный и мужественный человек, и не один раз справлялась со всякими трудностями. Перед съемками картины "Вам и не снилось..." она попала в серьезную автокатастрофу, но как только у нее появилась возможность, она согласилась сниматься у нас в картине. Никто на съемочной площадке не видел и не ощущал, что у нее что-то болит. Она была особенной, стильной, удивительной женщиной. Она была человек требовательный и к себе, и к окружающим, но нам было очень комфортно вместе работать», - сказал Герасимов.
По его мнению, карьера Мирошниченко была блестящей, при этом она влюбила в себя многих мужчин.
«Блестящая карьера, такой вроде бы не большой, но яркий эпизод в фильме Данелии "Я шагаю по Москве"… Там, где она появлялась, она не могла быть не яркой. У нее был свой стиль, который она пронесла через всю жизнь, при этом оставаясь разной во всех своих ролях и в театре, и в кино. А фильм "Это сладкое слово - свобода", где она влюбила в себя большую половину мужского населения и нашей страны, и когда эта картина показывалась за рубежом. Это человек, который целиком и полностью отдал себя творчеству, и я рад, что мы с ней вместе снимались в фильме "Вам и не снилось...", где она была моей супругой», - подчеркнул режиссер.
Герасимов также рассказал, как подружился с Мирошниченко на съемках фильма Ильи Фрэза «Вам и не снилось…»
«Когда режиссер пригласил меня сниматься в этой роли, у меня было много предложений. Я снимался одновременно в двух-трех-четырех, а иногда и большем количестве картин. Он сказал, что вашей супругой будет Мирошниченко, и я ответил, что, конечно, мы будем играть вместе. Тем более повесть Щербаковой, я зачитывался ей, она была великолепной. И здесь Фрэзу удалось подобрать великолепный актерский состав, а одной из жемчужин в этой картине была Мирошниченко. Мы подружились на этой картине, это продолжалось по сей день, мы встречались, помогали друг другу, она никогда мне не отказывала в моих благотворительных акциях, концертах, всегда приходила, несла очень яркий эмоциональный заряд искренности, душевности. Мне ее явно будет не хватать», - заключил собеседник НСН.
Прощание с Ириной Мирошниченко состоится 7 августа на основной сцене МХТ им. А. П. Чехова. Соболезнование в связи с ее кончиной выразил мэр Москвы Сергей Собянин и многие театральные деятели.