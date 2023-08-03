Герасимов рассказал о дружбе и съемках с Мирошниченко

«Блестящая карьера, такой вроде бы не большой, но яркий эпизод в фильме Данелии "Я шагаю по Москве"… Там, где она появлялась, она не могла быть не яркой. У нее был свой стиль, который она пронесла через всю жизнь, при этом оставаясь разной во всех своих ролях и в театре, и в кино. А фильм "Это сладкое слово - свобода", где она влюбила в себя большую половину мужского населения и нашей страны, и когда эта картина показывалась за рубежом. Это человек, который целиком и полностью отдал себя творчеству, и я рад, что мы с ней вместе снимались в фильме "Вам и не снилось...", где она была моей супругой», - подчеркнул режиссер.