Как голливудские звезды выглядели бы на русской даче
Мы привыкли видеть голливудских звезд на ковровых дорожках, шикарных концертах и голубых экранах. А вы задумывались, как бы они выглядели в реальных условиях нашей жизни? Например, на даче.
К счастью, нейросети позволяют нам визуализировать практически любую фантазию. Автор Телеграм-канала Design touch представила, как мировые селебрити выглядели бы в условиях российского дачного домика и теплицы.
Смотрите подборку "Рамблера", чтобы узнать, как выглядели бы Том Харди, Брэд Питт, Анджелина Джоли и другие в абсолютно неголливудских условиях, которые так близки россиянам.
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