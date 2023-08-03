Как голливудские звезды выглядели бы на русской даче

Мы привыкли видеть голливудских звезд на ковровых дорожках, шикарных концертах и голубых экранах. А вы задумывались, как бы они выглядели в реальных условиях нашей жизни? Например, на даче.

К счастью, нейросети позволяют нам визуализировать практически любую фантазию. Автор Телеграм-канала Design touch представила, как мировые селебрити выглядели бы в условиях российского дачного домика и теплицы.