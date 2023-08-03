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Как голливудские звезды выглядели бы на русской даче

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Горячий Том Харди что-то жарит на своей уютной веранде. 
© Соцсети
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А что если бы Брэд Питт в полосатой пижаме поработал бы на грядках? 
© Соцсети
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Анджелине Джоли безумно идет такой "дачный" образ. 
© Соцсети
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Мэтью Макконахи и капуста. 
© Соцсети

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В целом ему идут любые грядки. 
© Соцсети
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Пенелопа Крус красива в любых обстоятельствах. 
© Соцсети
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Брэд Питт неспроста имеет русские корни - только взгляните, как ему идет свитер с узорами и деревянный домик на фоне! 
© Соцсети

    Мы привыкли видеть голливудских звезд на ковровых дорожках, шикарных концертах и голубых экранах. А вы задумывались, как бы они выглядели в реальных условиях нашей жизни? Например, на даче.

    К счастью, нейросети позволяют нам визуализировать практически любую фантазию. Автор Телеграм-канала Design touch представила, как мировые селебрити выглядели бы в условиях российского дачного домика и теплицы.

    Нейросеть поможет воссоздать лицо Высоцкого в фильме "Володя"

    Смотрите подборку "Рамблера", чтобы узнать, как выглядели бы Том Харди, Брэд Питт, Анджелина Джоли и другие в абсолютно неголливудских условиях, которые так близки россиянам.

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