Нейросеть поможет воссоздать лицо Высоцкого в фильме "Володя"

Для нового фильма "Володя" лицо советского поэта, актера, исполнителя песен Владимира Высоцкого поможет воссоздать нейросеть. Об этом сообщил режиссер, продюсер Александр Жигалкин в ТАСС на очной защите Фонда кино фильмов компаний, которые не являются лидерами кинопроизводства.

По словам режиссера, впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж с 100% идентичностью при помощи нейросети.

Жигалкин отметил, что роль Высоцкого будет исполнять Александр Шпагин. Именно на его лицо будет наложено лицо артиста.

"Это человек, который уже много лет существует в этом образе. Манера говорить, походка, игра на гитаре и так далее очень идентичны при дополнительной работе. Я думаю, что мы добьемся практически 100% сходства", – рассказал режиссер об исполнителе главной роли.

Он также добавил, что петь будет Высоцкий своим голосом, а говорить он будет голосом сына Высоцкого Никиты.

Известно, что события фильма будет развиваться после того, как на экраны кинотеатров Советского Союза вышла кинолента "Вертикаль", где Высоцкий исполняет свои песни в кадре.