Тоби Магуайр после съемок в новом «Человеке-пауке» захотел чаще сниматься в фильмах
В новой книге про съемки «Человека-паука: Нет пути домой» Тоби Магуайр рассказал о своих впечатлениях после съемок в фильме и возвращении к культовой роли спустя долгое время. Оказывается, «Нет пути домой» вернул актеру вдохновение. Во многом благодаря Эндрю Гарфилду и Тому Холланду.
Это оживило мой интерес к актёрской игре. Съёмки в фильме ощущались как настоящее братство — и это было нашей целью, как для нас актёров, так и для персонажей.
Эмоции, связь и динамика оказались настоящими между тремя актёрами, тремя Человеками-пауками.
Я обожаю этих ребят, мы получили массу удовольствия и много смеялись. Всё это заряжало и воодушевляло меня.
Как вспоминает актёр, когда ему предложили съёмки в «Нет пути домой», он вскликнул что-то вроде «Ну наконец-то!». Магуайр моментально был открыт к проекту «и даже не нервничал». Также ему было невероятно приятно вновь встретиться с Альфредом Молиной и Уиллемом Дефо.