Умерла актриса из "У смерти нет друзей" Пнина Гари

2 августа ушла из жизни Пнина Гари, актриса театра и кино, режиссер, драматург. Гари - одна из самых влиятельных женщин в театральной жизни Израиля. О кончине артистки сообщила в соцсети Мерав, одна из ее трех дочерей. Гари скончалась в госпитале в Тель-Авиве в возрасте 95 лет.

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Родители Гари эмигрировали с Украины, из Одессы, в 1919-м на корабле "Руслан" - в числе первых поселенцев Хеврона.

Пнина училась актерскому мастерству в 50-х в Нью-Йорке, куда ее семья перебралась на несколько лет. С конца 50-х - на сцене. Экранный дебют - 1960 год: "У смерти нет друзей", "Ужин из трав", "Саломонико", "Ариана", другие.