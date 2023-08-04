Как Меган Маркл изменила свадьба с принцем

Меган Маркл известна благодаря своему браку с принцем Гарри, титулу герцогини Сассекской и ссорам с британской монархией. Однако до того, как стать членом королевской семьи, она прославилась своими ролями в кино и сериалах. Скандалы преследовали Меган и на съемочной площадке.

© Кадр из сериала "Форс-мажоры"

В честь дня рождения Меган Маркл "Рамблер" рассказывает, как она попала в кино и чем запомнилась коллегам.

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Карьера актрисы

Отец Меган Том Маркл работал на телевидении, а потому часто брал дочь на съемки различных сериалов и других развлекательных программ. Девочка рано поняла, что хочет стать актрисой, но долго металась между актерской и политической карьерой. В итоге она получила два высших образования. Но поработав в американском посольстве Буэнос-Айреса, Маркл в итоге отправилась покорять киноиндустрию.

Роли Меган в сериалах часто были эпизодическими, но яркими. В "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк" Маркл сыграла переодетую в сексуальную горничную Веронику Перес, которую подозревали в убийстве. В сериале "Лига" — девушку Мигэн, с которой герой Марка Дюпласса флиртовал в баре.

Кадр из сериала "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк"

Поклонникам Меган в основном запомнилась по роли помощницы юриста Рэйчел Зейн — дочери известного адвоката, которая привыкла всего добиваться сама. Актриса сыграла в семи сезонах, однако после своего замужества решила оставить актерскую карьеру.

Помимо сериалов, на тот момент еще лишь будущая герцогиня Сассекская сыграла в криминальном фильме "Анти-социальный" и романтической комедии "Как найти мужа".

Кадр из фильма "Анти-социальный"

Что коллеги говорили о Меган

Еще до своего брака с принцем Меган Маркл прозвали "принцессой". Об этом рассказал оператор, который снимал актрису в рекламном проекте. Мужчина признался, что на съемках Маркл вела себя грубо и высказывала окружающим слишком много претензий.

"Она вела себя как кинодива. Обычно звезды соглашаются пробовать новое на съемках, но у Меган были свои соображения", — жаловался оператор.

Кроме того, Меган категорически запрещала фотографировать свои голые ноги, потому что они ей не нравились. Меган настаивала на том, чтобы на съемках всегда было дорогое шампанское. Ни одна сцена не должна была сниматься без ее жесткого контроля. Съемочная группа чувствовала, словно ходит по краю, когда общалась с Маркл.

В интервью с зарубежными изданиями про Меган говорили следующее:

"Меган меня не впечатлила, и я просто удивлен, что она очаровала принца. Я бы не хотел снова работать с таким человеком".

Королевский биограф Том Бауэр в своей книге "Месть: Меган, Гарри и борьба между Виндзорами" собрал комментарии бывших коллег Меган. По их словам, актриса очень изменилась, когда родила ребенка от принца. Инсайдер рассказал Бауэру, что с годами Меган стала совсем другой: