Найдены актеры на роли Джонни и Сью Шторм в "Фантастической четверке"
Актерский состав картины "Фантастическая четверка" (Fantastic Four) начинает обретать контуры, несмотря на продолжающуюся забастовку актеров и сценаристов. Поклонники опасались, что из-за протестов проект опять вернется на полку.
Как рассказал журналист Джефф Снайдер в подкасте The Hot Mic, на роль Сью Шторм берут актрису Ванессу Кирби ("Наполеон", "Корона"), а Джонни Шторма сыграет Джозеф Куинн ("Очень странные дела"). Официального подтверждения этому пока нет.
Ранее стало известно, что от главной роли в фильме отказался Адам Драйвер. Ему не понравился сценарий, а переписывать текст не стали. По слухам, на роль Рида Ричардса могут претендовать Райан Гослинг ("Барби), Том "Люцифер" Эллис, Джон Красински, Пенн Бэджли и Дев Патель. Впрочем, на роль Сью прочили Марго Робби, а Джонни мог сыграть Пол Мескал.
Съемки картины хотели начать в 2024 году, выпустить в прокат - в феврале 2025 года. Режиссер проекта - Мэтт Шекман.