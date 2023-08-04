Найдены актеры на роли Джонни и Сью Шторм в "Фантастической четверке"

Актерский состав картины "Фантастическая четверка" (Fantastic Four) начинает обретать контуры, несмотря на продолжающуюся забастовку актеров и сценаристов. Поклонники опасались, что из-за протестов проект опять вернется на полку.

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Как рассказал журналист Джефф Снайдер в подкасте The Hot Mic, на роль Сью Шторм берут актрису Ванессу Кирби ("Наполеон", "Корона"), а Джонни Шторма сыграет Джозеф Куинн ("Очень странные дела"). Официального подтверждения этому пока нет.