Актер Иван Краско заявил, что отлично себя чувствует

92-летний народный артист России Иван Краско рассказал об улучшении состояния после выписки из больницы. Об этом сообщает "Пятый канал".

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Краско признался, что отлично себя чувствует. Он также поблагодарил врачей клиники за помощь и добавил, что ужасно соскучился по близким.

"Больше всего по Дашеньке (помощнице актера. - прим. "Газеты.Ru")", - подчеркнул артист.

По словам артиста, он готов жить "нормальной жизнью", так как сейчас находится на пути к выздоровлению. 13 июля Telegram-канал 112 сообщил, что Краско доставлен в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. Позже его директор Вячеслав Смородинов подтвердил, что звезда находится в клинике. 16 июля Telegram-канал Mash сообщил, что артист перестал видеть галлюцинации, однако у пожилого актера сохранилось психомоторное возбуждение. В связи с этим за Краско пристально наблюдали врачи, пока он находился в реанимации.

При этом 19 июля главврач главного корпуса центра им. Алмазова Раиса Коношкова заявила, что Краско перевели в реанимационное отделение после удаления тромба. Вскоре Краско пошел на поправку.