Актер Иван Краско заявил, что отлично себя чувствует после госпитализации
92-летний народный артист России Иван Краско рассказал об улучшении состояния после выписки из больницы. Об этом сообщает "Пятый канал".
Краско признался, что отлично себя чувствует. Он также поблагодарил врачей клиники за помощь и добавил, что ужасно соскучился по близким.
"Больше всего по Дашеньке (помощнице актера. - прим. "Газеты.Ru")", - подчеркнул артист.
По словам артиста, он готов жить "нормальной жизнью", так как сейчас находится на пути к выздоровлению. 13 июля Telegram-канал 112 сообщил, что Краско доставлен в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. Позже его директор Вячеслав Смородинов подтвердил, что звезда находится в клинике. 16 июля Telegram-канал Mash сообщил, что артист перестал видеть галлюцинации, однако у пожилого актера сохранилось психомоторное возбуждение. В связи с этим за Краско пристально наблюдали врачи, пока он находился в реанимации.
При этом 19 июля главврач главного корпуса центра им. Алмазова Раиса Коношкова заявила, что Краско перевели в реанимационное отделение после удаления тромба. Вскоре Краско пошел на поправку.
Краско уже госпитализировали в 2023 году - он находился в Елизаветинской больнице с 6 по 19 января с подтвердившимся подозрением на инсульт. Он тогда благодарил врачей медучреждения за профессионализм и чуткое, "великолепное" отношение.