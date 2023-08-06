Светлана Тома отказалась от финансовой поддержки дочери

Актриса Светлана Тома призналась в шоу «Секрет на миллион», что отказывается от финансовой помощи дочери Ирины Лачиной.

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Тома объяснила, что не привыкла зависеть от кого-либо. Звезда не хочет, чтобы дочь ее «спонсировала» без необходимости.

«Я кредитоспособна. Если нужно будет, то я сообщу», — отметила актриса.

Лачина уточнила, что несмотря на отказы матери, старается обеспечивать ее и покупать вещи, которые необходимы для дома.

Светлана Тома впервые снялась в кино в 1966 году в картине «Красные поляны». Она стала наиболее известна после выхода фильма Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо». Звезда сыграла в более 60 работах.

Тома снялась в таких картинах, как «Шифр», «Благочестивая Марта», «Мой ласковый и нежный зверь», «Капитан Фракасс», «Анна Павлова».

В 2001-м Тома удостоилась звания заслуженной артистки Российской Федерации.