Светлана Тома отказалась от финансовой поддержки дочери

Актриса Светлана Тома призналась в шоу «Секрет на миллион», что отказывается от финансовой помощи дочери Ирины Лачиной.
Тома объяснила, что не привыкла зависеть от кого-либо. Звезда не хочет, чтобы дочь ее «спонсировала» без необходимости.
«Я кредитоспособна. Если нужно будет, то я сообщу», — отметила актриса.
Лачина уточнила, что несмотря на отказы матери, старается обеспечивать ее и покупать вещи, которые необходимы для дома.
Светлана Тома впервые снялась в кино в 1966 году в картине «Красные поляны». Она стала наиболее известна после выхода фильма Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо». Звезда сыграла в более 60 работах.
Тома снялась в таких картинах, как «Шифр», «Благочестивая Марта», «Мой ласковый и нежный зверь», «Капитан Фракасс», «Анна Павлова».
В 2001-м Тома удостоилась звания заслуженной артистки Российской Федерации.
Ирина Лачина родилась в 1971 году в браке Томы с актером Олегом Лачиным. Она пошла по стопам родителей и стала артисткой. Лачина дебютировала в фильме «Здравствуйте, я приехал!», но получила наибольшую известность после картины «Блуждающие звезды».