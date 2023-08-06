Скончался актер из "Человека-амфибии" Владимир Кудряшов
Ушел из жизни Владимир Владимирович Кудряшов, советский и российский танцовщик и актер, в 1941-1963 годах - солист Большого театра.
В 1954-м Кудряшов дебютировал на экранах - Бенволио в "Ромео и Джульетте". Далее - "Хрустальный башмачок" Александра Роу, "Человек-амфибия"Казанского и Чеботарёва - с Кореневым, Козаковым и Анастасией Вертинской.
"На 101-м году жизни скончался Владимир Кудряшов, замечательный характерный артист Большого балета. Чуть больше месяца назад мы поздравили его со столетним юбилеем и вспомнили самые яркие - а таких было немало - страницы его жизни", - отметили в пресс-службе Большого.
Церемония прощания с артистом состоится 8 августа. Отпевание пройдет в Храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово, улица Солдатская, 4. Начало - в 10:00.