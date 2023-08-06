Скончался актер из "Человека-амфибии" Владимир Кудряшов

"На 101-м году жизни скончался Владимир Кудряшов, замечательный характерный артист Большого балета. Чуть больше месяца назад мы поздравили его со столетним юбилеем и вспомнили самые яркие - а таких было немало - страницы его жизни", - отметили в пресс-службе Большого.