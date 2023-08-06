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Эмили Блант заявила, что снимется в "Тихом месте 3" только вместе с Киллианом Мерфи и Джоном Красински

Недавно актриса Эмили Блант заявила, что готова сняться в третьей части фильма "Тихое место", если в нем появятся Джон Красински и Киллиан Мерфи. Подробностями знаменитость поделилась в новом выпуске подкаста Happy Sad Confused.

Блант заявила, что снимется в "Тихом месте 3" только вместе с Мерфи
© Кадр из фильма "Тихое место"

Блант отметила, что она вместе с Красински и Мерфи часто обсуждает триквел:

"Мы с Киллианом вчера разговаривали об этом с Джоном. Мы все вместе сидели на крыше, пили вино и говорили: "Знаете, что было бы здорово? Продолжить франшизу".

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Напомним, что третья часть фильма "Тихое место" была анонсирована в 2022 году, однако больше никакой информации о фильме не было.

Ранее Блант и Деймон рассказали, как снимали сцену с поцелуем.

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