Блант заявила, что снимется в "Тихом месте 3" только вместе с Мерфи

Эмили Блант заявила, что снимется в "Тихом месте 3" только вместе с Киллианом Мерфи и Джоном Красински
Недавно актриса Эмили Блант заявила, что готова сняться в третьей части фильма "Тихое место", если в нем появятся Джон Красински и Киллиан Мерфи. Подробностями знаменитость поделилась в новом выпуске подкаста Happy Sad Confused.
Блант отметила, что она вместе с Красински и Мерфи часто обсуждает триквел:
"Мы с Киллианом вчера разговаривали об этом с Джоном. Мы все вместе сидели на крыше, пили вино и говорили: "Знаете, что было бы здорово? Продолжить франшизу".
Напомним, что третья часть фильма "Тихое место" была анонсирована в 2022 году, однако больше никакой информации о фильме не было.
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