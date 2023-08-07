Аринбасарова призналась, что Кончаловский запрещал ей есть яблоки на съемках

Наталия Аринбасарова вспомнила, как Кончаловский отбирал у нее еду на съемках «Первого учителя»
Актриса Наталия Аринбасарова в интервью news.ru вспомнила, как ее будущий муж Андрей Кончаловский запрещал ей есть на съемках фильма «Первый учитель».
«Хотя он был в меня влюблен, он мне спуска не давал на съемках фильма «Первый учитель». Мне ничего нельзя было есть. Когда он видел что-нибудь съедобное у меня в руках, то вырывал и съедал сам. Даже помидоры и яблоки не позволялись», — рассказала Аринбасарова.
Кончаловский считал, что артистка выглядит в кадре излишне упитанной, поэтому строил догадки, что Аринбасарова питается тайком от него. При этом, по словам самой актрисы, позже выяснилось, что одутловатость возникала из-за съемок в горной местности. Аринбасарова вспомнила, что ее лицо сразу же опухало, когда она поднималась в горы.
«Приезжаем на съемку, и он начинает ругаться на меня: «У тебя такая будка, что ты съела?». А я на высоту поднимусь — у меня сразу оно опухало. Когда мы уже вернулись в Москву, то я сразу похудела на пять килограммов. В общем, попала в привычный климат, и сразу все наладилось», — резюмировала актриса.
Андрей Кончаловский и Наталья Аринбасарова были женаты почти пять лет. В браке у них родился общий сын Егор, который пошел по стопам отца, а в 1969 году они развелись.