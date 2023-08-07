Аринбасарова призналась, что Кончаловский запрещал ей есть яблоки на съемках

«Приезжаем на съемку, и он начинает ругаться на меня: «У тебя такая будка, что ты съела?». А я на высоту поднимусь — у меня сразу оно опухало. Когда мы уже вернулись в Москву, то я сразу похудела на пять килограммов. В общем, попала в привычный климат, и сразу все наладилось», — резюмировала актриса.