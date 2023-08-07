Прервал молчание: чем занимается пропавшая из виду звезда «Интернов»
Звезда «Интернов» Илья Глинников сейчас почти не снимается в кино, потому что занимается режиссурой. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Актёр впервые за долгое время появился на публике и дал интервью Валерии Гай Германике.
«Благодарен Богу за какие-то возможности, которые есть и которые толкают меня что-то делать. Я и на режиссуру пошёл, когда мне один сценарий прислали, другой, седьмой. И ты отказываешься, отказываешься… Я подался в режиссёры не потому, что я талантливый. А чтобы с ума не сойти», — рассказал он.
По собственным словам, артист много сил и времени отдаёт новой профессии и даже посещал мастер-классы в США.