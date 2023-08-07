Чем занимается пропавшая из виду звезда «Интернов»

«Благодарен Богу за какие-то возможности, которые есть и которые толкают меня что-то делать. Я и на режиссуру пошёл, когда мне один сценарий прислали, другой, седьмой. И ты отказываешься, отказываешься… Я подался в режиссёры не потому, что я талантливый. А чтобы с ума не сойти», — рассказал он.