Актрису из «Шерлока» отменяют из-за критики детского дрэг-шоу

Я не против индустрии развлечений. Но я думаю, что дети должны иметь детство и расти, и узнавать это, когда они станут достаточно взрослыми для того, чтобы действительно понять это. Все, что нам нужно сделать сейчас, так это убедиться, что люди действительно заботятся друг о друге. Я не хочу, чтобы все вцепились друг другу в глотки. Мне очень жаль, если вы чувствуете, что вам нужно бойкотировать мои фильмы из-за твита, но я не думаю, что дети должны смотреть чрезмерно сексуализированные дрэг-шоу. Меня расстраивает, когда я вижу, как детям это навязывают, — сообщила Аббингтон.