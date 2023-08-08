Звезда «Джеймса Бонда» заявила, что не собирается уходить из кино

Американская актриса Джуди Денч, обладательница премии «Оскар», уже свыше десяти лет сражается с возрастной дегенерацией желтого пятна (ВМД). В 2012 году ей был поставлен диагноз. Недавно она рассказала, что ее зрение стало настолько плохим, что она больше не может видеть на съемочной площадке.

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Джуди Денч, несмотря на свое состояние, не намерена уходить с экранов после многолетней карьеры. 88-летняя актриса открыто выступает за то, чтобы пожилые актрисы продолжали работать.

Артистка говорит, что предана своему искусству. Она не позволит ВМД остановить ее. В недавнем интервью журналу The Mirror Notebook она рассказала о своей борьбе и заявила, что не собирается прекращать работу в ближайшее время.

Джуди Денч активно участвует в различных мероприятиях, таких как выставка RHS Chelsea Flower Show в Лондоне, а также получила звание почетного доктора Винчестерского университета в Великобритании.

Денч рассказала, что ее мать также страдала от этого заболевания. Сама актриса лечилась от двух разных типов ВМД. Она сделала инъекции, которые, как она надеется, остановят прогрессирование болезни.

Из-за своего состояния Джуди Денч испытывает трудности с чтением сценариев фильмов и обычно нуждается в помощи друзей, дочери Финти и агента. Она признала, что больше не может самостоятельно читать сценарии из-за проблем со зрением, и кто-то читает их ей, как будто рассказывает историю.

Потеря зрения в целом вызывает у нее огорчение, особенно когда она не может увидеть человека, с которым обедает в ресторане.