Как любовь едва не довела актрису Риту Морено до трагедии

За ним закрепилась слава настоящего сердцееда, за ней — роковой красавицы. Связь Марлона Брандо и Риты Морен была абсолютной, всепоглощающей и едва не погубившей обоих.

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Страсть с первого взгляда

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Красавица латиноамериканка Рита Морено попала в кино, когда ей было всего 22 года. Режиссер был в восторге от ее внешности и не только он. На съемочной площадке «Любовь императора Франции» она впервые встретила Марлона Брандо. Настоящий красавец, сердцеед покорил Риту с первого взгляда.

Позже в мемуарах она вспоминала, что в ту же секунду, когда ее глаза впервые встретились со взглядом Марлона, актриса едва не потеряла сознание.

«Просто встреча с ним в тот первый день заставила температуру моего тела взлететь до небес, как будто меня бросили в очень горячую ванну, и я покраснела всем телом», — написала позже Рита в мемуарах.

Актер тоже не мог устоять перед красотой Морено. У Марлона была слабость к латиноамериканкам. Роман со зной брюнеткой начался в 1954 году и не закончился после финальной команды «Стоп!» на съемках.

Они были страстными, темпераментными, не могли оторваться друг от друга, но постоянно ранили, ссорились и скандалили. Рита вспоминала Брандо, как своего лучшего мужчину, но именно он стал тем, кто почти растоптал ее сердце.

Измены, свадьбы и дети

Кажется, такая страсть и привязанность должны были вылиться в счастливую семейную жизнь. Но Марлон и Рита вместо этого решили делать друг другу больно год за годом. Они не расставались, но заводили романы с другими. Марлон женился на Анне Кашфи в 1957 году, развелся с ней и женился на Мовите Кастанеда в 1960 году, а также стал отцом детей от них обеих.

Рита страдала от постоянных измен Брандо и не видела лучшего выхода, чем платить ему той же монетой. Она крутила романы с Элвисом Пресли, но певцу не хватало ни страсти, ни темперамента Марлона. Рита, смеясь, уверяла, что еда интересовала Пресли куда больше, чем она.

Морено признавалась, что зависимость от Брандо была похожей на болезнь. Она не могла противиться ему и после самых страшных ссор летела к Марлону по первому его зову.

Рита не знала, как разорвать связь, мечтала, что однажды станет женой актера, подарит ему наследников, а их страсть стане чем-то гораздо большим.

Начало конца

И одно из желаний Риты сбылось: она узнала, что беременна от Брандо. Но актер вместо радости от предстоящего отцовства заявил, что Морено нужно срочно сделать аборт, и даже нашел врача. Рита рыдала в палате после неудачной операции, оплакивая погибшую любовь и народившегося малыша, и свое здоровье.

А Марлон в это время уехал на съемки и влюбился в партнершу по съемкам. Рита была успешна, ей прочили «Золотой глобус» и «Оскар» за «Вестсайдскую историю», но потеря и слухи о новом романе Марлона были для артистки невыносимыми. Морено взяла пригоршню таблеток и отправила их в рот, мечтая, чтобы ее страдания закончились.

«Я легла спать, чтобы умереть, — написала она в книге. — Это было не самоубийство из мести или от злости. Это было утешение и избавление от боли!»

От смерти ее спас помощник, вовремя нашедший актрису и отвезший ее в больницу. А после выписки Рита начала терапию, психотерапевт запретил ей видеться с Брандо, и женщина послушалась.

Искупление

Лишь шесть лет спустя Рита и Марлон встретились снова, это произошло на съемках. Марлон снова умолял ее о близости, но актриса чувствовала лишь ненависть. По сюжету актриса должна была дать пощечину Брандо, и это был ее шанс излить всю накопившуюся боль и усталость.

«Я ощутила разом боль, ярость и разочарование, которые, очевидно, сидели во мне годами, и годами оставались невыраженными. Я впала в неистовство. Это было по-настоящему. Я даже не знаю, что я говорила, я просто била и била его руками. Конечно, это чертовски удивило Марлона, и он продолжал пытаться защититься, закрываясь от меня. А режиссер фильма Хьюберт Корнфилд был просто счастлив и продолжал снимать!» — вспоминала Рита.