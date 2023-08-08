Никита Волков рассказал, как относится к режиссерам-женщинам
Актер Никита Волков заявил в беседе с Hello!, что не чувствует разницы между работой с режиссерами мужчинами и женщинами.
Волков заявил, что гендер не играет никакой роли в киноиндустрии. Он считает, что разный подход у режиссеров к съемкам зависит только от его личности. Он сравнил свой опыт работы с режиссерами Еленой Николаевой в проекте «Цыпленок жаренный» и Веры Глаголевой в картине «Две женщины».
Волков назвал Николаеву «человеком со стальным стержнем». По словам артиста, Глаголева была, наоборот, очень чуткой и действенной.
«Низкий ей поклон за то, что она разглядела во мне 18-летнем те черты, которые видела в Беляеве. Думаю, что сейчас, набравшись опыта, я сыграл бы этого героя совсем иначе. Но, наверное, тогда бы и очарование той истории пропало?» — поделился артист.
На данный момент Волков снимается в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Съемки картины начались в мае 2023 года. Артист исполнил роль главного героя Сергея (Серкана Болата в оригинале).