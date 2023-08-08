Никита Волков рассказал, как относится к режиссерам-женщинам

«Низкий ей поклон за то, что она разглядела во мне 18-летнем те черты, которые видела в Беляеве. Думаю, что сейчас, набравшись опыта, я сыграл бы этого героя совсем иначе. Но, наверное, тогда бы и очарование той истории пропало?» — поделился артист.