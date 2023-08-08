Гриба рассказала о недопониманиях на съемках «Постучись в мою дверь»

Актриса Лиана Гриба призналась в беседе с Hello!, что у нее возникали недопонимания с коллегой Никитой Волковым на съемках российской версии сериала «Постучись в мою дверь».

Гриба объяснила, что недопонимания и разногласия происходили из-за разных характеров коллег. Однако артистка считает, что это нормальное явление в творческом процессе.

«К тому же не будем забывать, что у Серкана и Эды было ровно так же, и во многом поэтому за их отношениями было интересно наблюдать», — поделилась артистка.

Гриба назвала Волкова прекрасным актером и профессионалом своего дела. По словам актрисы, от коллеги часто поступали интересные предложения разбора сцены. Артистка призналась, что она и Волков иногда меняли текст для своего удобства и что-то придумывали вместе.

«А вот есть ли между нами химия — пусть на этот вопрос ответят зрители», — заключила Гриба.