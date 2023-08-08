Лиана Гриба рассказала о недопониманиях на съемках «Постучись в мою дверь»
Актриса Лиана Гриба призналась в беседе с Hello!, что у нее возникали недопонимания с коллегой Никитой Волковым на съемках российской версии сериала «Постучись в мою дверь».
Гриба объяснила, что недопонимания и разногласия происходили из-за разных характеров коллег. Однако артистка считает, что это нормальное явление в творческом процессе.
«К тому же не будем забывать, что у Серкана и Эды было ровно так же, и во многом поэтому за их отношениями было интересно наблюдать», — поделилась артистка.
Гриба назвала Волкова прекрасным актером и профессионалом своего дела. По словам актрисы, от коллеги часто поступали интересные предложения разбора сцены. Артистка призналась, что она и Волков иногда меняли текст для своего удобства и что-то придумывали вместе.
«А вот есть ли между нами химия — пусть на этот вопрос ответят зрители», — заключила Гриба.
Съемки российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» начались в мае 2023 года. Лиана Гриба исполнит роль главной героини — Саши (Эды Йылдыз в оригинале), а Никита Волков — Сергея (Серкана Болата). Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов взял на себя роль антагониста, а Влад Соколовский — друга главного героя.