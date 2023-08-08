Дуэйн Джонсон обвинил Warner Bros. в отмене «Черного Адама 2»

Для меня всегда будет одной из самых больших загадок, почему студия отказалась от Чёрного Адама. У нас был фильм, который показал лучший старт в моей карьере. Конечно, он не вышел в Китае, где мог бы собрать ещё $ 100–200 млн. У нас был супергерой, и мы хотели развивать франшизу. Мы вернули Супермена Генри Кавилла, и мир сошёл с ума. И мы создали разнообразных супергероев, под масками которых находились обычные мужчины и женщины.