Волков заявил, что не смотрел "Постучись в мою дверь"

Звезда русской версии «Постучись в мою дверь» признался, что не смотрел оригинал
Актер Никита Волков признался в интервью с Hello!, что не смотрел турецкий сериал «Постучись в мою дверь».
Волков отметил, что знал о популярности проекта, так как многие друзья смотрели его. Артистка Лиана Гриба рассказала, что до начала съемок в российской версии тоже не видела картину. Она похвалила работу сценаристов в оригинале.
«Как только начались пробы, я села смотреть — затягивает, конечно. Любимый Серкан — с этими его взглядами в рапиде. Невероятно красивая и обаятельная Эда. И постоянные эмоциональные качели, смотришь и думаешь: ну скажи ты ей уже, поцелуй ее! И это все растягивается на много серий», — поделилась артистка.
Съемки российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» начались в мае 2023 года. Лиана Гриба исполнит роль главной героини — Саши (Эды Йылдыз в оригинале), а Никита Волков — Сергея (Серкана Болата). Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнил роль антагониста, а Влад Соколовский — друга главного героя.