Волков заявил, что не смотрел "Постучись в мою дверь"

«Как только начались пробы, я села смотреть — затягивает, конечно. Любимый Серкан — с этими его взглядами в рапиде. Невероятно красивая и обаятельная Эда. И постоянные эмоциональные качели, смотришь и думаешь: ну скажи ты ей уже, поцелуй ее! И это все растягивается на много серий», — поделилась артистка.