Брат Василия Степанова рассказал о жизни актера после психиатрической больницы

Брат Василия Степанова Максим рассказал в беседе с kp.ru, что актер живет в Москве с родителями после выписки из психиатрической клиники.

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По словам брата Степанова, артист ухаживает за пожилым отцом, а по выходным занимается дачей и огородом. Он отметил, что актер живет «как обычный человек не из мира гламура».

В 2020 году Степанову диагностировали шизофрению и определили в третью группу инвалидности.

По словам брата артиста, с тех пор его не зовут сниматься с кино. Более того, у Василия угас интерес к этой профессии.

Максим Степанов посетовал, что многие воспринимают актера не как личность, а как больного человека.

«У него был эмоциональный всплеск, из-за которого и дали инвалидность. Но на самом деле сильные эмоции бывают у всех. Иногда человек просто хочет побыть один, а не делиться своими переживаниями со всеми», — поделился родственник артиста.