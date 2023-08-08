Как изменилась жизнь артистов «Клона»

Сериал «Клон» показали в 90 странах, сделав актеров саги звездами первой величины. Количество поклонников Жади и Лукаса не уменьшается с годами, хотя и внешность артистов, и их жизнь кардинально изменились.

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Джованна Антонелли

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Прекрасная Жади, покорившая сердца зрителей, после съемок в сериале продолжила экранный роман в реальной жизни и начала встречаться с Мурило Бинисио. У пары даже родился сын, но после пяти лет отношений звезды приняли решение расстаться.

Сейчас Антонелли счастлива в браке с режиссером Леандро Нагейра, воспитывает детей и постоянно снимается для рекламы и кино. Кстати, потрясающая Джованна обожает социальные сети, она активно снимает ролики для ТикТока, показывая наряды, косметику, преображения.

Мурило Бинисио

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Бывший возлюбленный Антонелли тоже до сих пор востребованный актер, но сейчас многие поклонники «Клона» вряд ли бы узнали его в располневшем лысом мужчине. О своем весе Мурило часто шутит, замечая, что слишком любит сладости, а вот побрился он ради новой роли.

Сейчас Бинисио счастлив со сценаристкой Мануэлой Диас, воспитывает детей и с радостью общается с бывшими коллегами по съемкам.

Карла Диас

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Обаятельная малышка Хадижа была настоящей отдушиной для фанатов сериала. А сейчас девушка — одна из самых востребованных звезд Бразилии. Ее называют главной молодой актрисой поколения. К тому же, Карла снимается в весьма откровенных фотосессиях. Но личную жизнь девушка скрывает. Известно лишь, что недавно она разорвала помолвку и сейчас не состоит ни с кем в серьезных отношениях.

Летисия Сабателла

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Латифа — сестра Жади и полная ее противоположность, тихая, скромная, соблюдающая традиции, полюбилась зрителям не меньше, чем главная героиня. Летисия смогла построить блестящую актерскую карьеру после выхода «Клона» на экраны.