Никита Волков рассказал, как совмещает роль физрука и Серкана Болата

Актер Никита Волков , который сыграет главную роль в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», рассказал, как совмещает работу в разных проектах. Об этом пишет «СтарХит».

Сейчас артист снимается в пятом сезоне сериала «Трудные подростки», где играет физрука, которому приходится много материться. По словам Волкова, он не воспринимает съемочную площадку проекта как работу, потому что уже привык к своему персонажу. Он уточнил, что поэтому ему не составляет труда сниматься в нескольких проектах одновременно.