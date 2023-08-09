Олешко рассказал, как играл на одной сцене с Борисовой

Александр Олешко рассказал, как играл на одной сцене с Юлией Борисовой
Актер и телеведущий Александр Олешко в разговоре с mk.ru вспомнил, как играл сына актрисы Юлии Борисовой в бенефисном спектакле артистки.
«Надо сказать, я очень переживал, что наш учитель Владимир Владимирович Иванов не вспомнил меня, репетируя бенефисный спектакль Юлии Борисовой. Но когда спектакль встал на ноги и полюбился зрителем, мне очень повезло — Владимир Владимирович предложил ввестись на роль одного из сыновей героини Борисовой», — вспомнил Олешко.
По словам артиста, он выучил свою роль за несколько дней и пришел на репетицию с Борисовой. Олешко вспомнил, как именитая актриса появилась в зале и сразу же стала разговаривать репликами своей героини. Телеведущий был не готов к этому и попросил начать репетицию заново, так как растерялся.
«В следующий раз мы встретились на сцене. Невозможно передать, что это такое, взгляд и голос, энергия и нерв Великой актрисы. Мне в какой-то момент было не по себе, потому что это не игра вовсе, а настоящая жизнь на сцене», — резюмировал Олешко.