Олешко рассказал, как играл на одной сцене с Борисовой

«В следующий раз мы встретились на сцене. Невозможно передать, что это такое, взгляд и голос, энергия и нерв Великой актрисы. Мне в какой-то момент было не по себе, потому что это не игра вовсе, а настоящая жизнь на сцене», — резюмировал Олешко.