Галь Гадот сравнила Тома Круза с единорогом

Актриса Галь Гадот , которая сыграла главную роль в шпионском триллере «Каменное сердце» , призналась, что вдохновлялась акробатическими навыками актера Тома Круза при подготовке к съемкам. Об этом пишет Comic Book.

«Том Круз — единорог в этом жанре. Я не думаю, что есть кто-то похожий на Тома. И он — большой источник вдохновения. И я всегда буду стараться раздвигать свои границы», — пообещала Гадот.

Режиссер фильма Том Харпер при этом надеялся, что «Каменное сердце» положит начало для запуска франшизы, аналогичной «Миссия: невыполнима», но с женским персонажем в главной роли. По сюжету она играет неопытного технического специалиста Рэйчел Стоун в подразделении МИ-6, возглавляемом ведущим агентом Паркером (Джейми Дорнан). При этом героиня Гадот работает на тайную организацию под названием Хартия, которая предотвращает глобальные конфликты.