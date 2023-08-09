Екатерина Климова сравнила себя с бывшими женами Брэда Питта

«А я в детстве думала, что вы и Орейро — это одна актриса»; «Мне всегда говорили, что я похожа на вас, и несколько человек, что на Энистон»; «Слушайте, но на втором фото я реально подумала, зачем два фото Анджелины»; «И еще немного на Ирину Алферову манкостью, женственностью», — написали фанаты.