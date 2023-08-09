Екатерина Климова сравнила себя с бывшими женами Брэда Питта
Актриса Екатерина Климова показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) два коллажа, на которых сравнила себя с актрисами Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон.
«Раньше мне говорили, что я похожа на Энистон. Сейчас — на Джоли. Это же какой-то Брэд», — пошутила Климова.
Многие фанаты артистки похвалили внешность звезды и отметили в комментариях, что звезды действительно сильно похожи. Некоторые поклонники стали сравнивать Климову с другими знаменитостями.
«А я в детстве думала, что вы и Орейро — это одна актриса»; «Мне всегда говорили, что я похожа на вас, и несколько человек, что на Энистон»; «Слушайте, но на втором фото я реально подумала, зачем два фото Анджелины»; «И еще немного на Ирину Алферову манкостью, женственностью», — написали фанаты.
59-летний Брэд Питт и 48-летняя Анджелина Джоли объявили о своем расставании в 2016 году после якобы бурной ссоры в самолете, в результате которой актриса и по меньшей мере двое из их шестерых детей были облиты алкоголем. У супругов есть общие дети: 21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс, 18-летняя Захара, 17-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.