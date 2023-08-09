Что говорят участники забастовки в Голливуде

— Во время забастовки в се ак теры, сос тоящие в гильдии, не имеют права сниматься, давать интервью по проектам студий, с которыми был контракт. А в профсоюзе — 160 тысяч человек. На лондонской премьере фильма Кристофера Нолана «Опенгеймер» весь актерский состав покинул красную дорожку, чтобы успеть к началу забастовки. Я был недавно рядом со студией Warner Brothers: там собралась огромная толпа людей — актеров, сценаристов. С афишами, плакатами. Голливуд просто встал окончательно. Сколько это продлится, непонятно. Продюсеры не хотят идти ни на какие уступки. Они фактически берут актеров измором, сказав: «Бастуйте сколько хотите, но рано или поздно у вас закончатся деньги и вы прибежите к нам». Это инсайдерская информация — не знаю, насколько она верная. И понятное дело, что Голливуд теряет колоссальные деньги. В одной из давних крупных забастовок, где одновременно участвовали и сценаристы, и режиссеры, пришлось вмешаться правительству США —чтобы студии немедленно договорились и все согласовали. Забастовки — гигантские убытки для индустрии. Я общался с двумя актрисами, которые состоят в профсоюзе. Они в основном в массовке снимались. Но и им тоже теперь это делать запрещено. Без работы все, кто в кинопроизводстве задействован, в частности гримеры, операторы.