Фабрика грез осталась без звезд: что говорят участники забастовки в Голливуде
Забастовки сценаристов в Голливуде продолжаются ровно 100 дней. Работа встала: все, кто задействован в кинопроизводстве, каждый день теряют деньги либо не могут их заработать. «Вечерняя Москва» узнала у представителей индустрии причины происходящего.
Общественность уже начинает гадать, не побьет ли забастовка сценаристов рекорд 1988 года — тогда протесты длились 154 дня.
Сейчас же 11 500 членов Гильдии писателей (WGA) Америки требуют исправить «тупиковую ситуацию» с оплатой труда, ограничить использование искусственного интеллекта в работе над проектами. В июле к ним присоединились актеры. У них схожие требования. Какие именно, «Вечерней Москве» рассказала актриса Юлия Елхимова — она сейчас учится в Америке.
— Первое требование бастующих — увеличить оплату труда тем, кто состоит в Гильдии актеров США, поднять минимальную ставку, — говорит Юлия. — Доплачивать за более сложные условия.
Еще один «спорный вопрос» связан с цифровизацией.
— Часто студии берут, например, актеров массовки, говорят, что для постановки их в базу нужен цифровой скан, — объясняет Юлия. — Снимают человека, создают образ, голограмму. Образ остается у них, и потом они могут этого актера больше никогда не приглашать.
Чтобы «создать» на экране массовку, эти образы просто все соединяют — вот тебе уже и стадион собрали. Выходит, что актеры массовых сцен в принципе не нужны.
Понятно, что новые технологии — это неизбежно. Но раз уж берете цифровой образ, то нужно подписывать определенные документы, платить за это человеку.
По мнению Юлии, эти моменты должны регулироваться законодательством.
Актриса Екатерина Гордиенко состоит в Гильдии актеров Голливуда и с июля участвует в протестах. Она отмечает, что с начала забастовки писателей работы становилось все меньше.
— Новый материал уже никто не писал. Шоу закрывались, без присутствия сценариста на площадке снимать не имеют права, — говорит «Вечерней Москве» Екатерина.
— Все мое окружение поддерживает забастовку, но, естественно, мы хотим работать. Скоро студиям придет время продлевать контракт с Гильдией режиссеров. Их новых условий я не знаю. Будет ли все подписано — тоже.
Массовая потеря рабочих мест — повод для вмешательства властей. Но пока они этого не делают, очевидно, надеясь, что студии смогут договориться с бастующими.
Актер и режиссер Стас Станис изучает в США английский язык. Он добавил:
— Во время забастовки в се ак теры, сос тоящие в гильдии, не имеют права сниматься, давать интервью по проектам студий, с которыми был контракт. А в профсоюзе — 160 тысяч человек. На лондонской премьере фильма Кристофера Нолана «Опенгеймер» весь актерский состав покинул красную дорожку, чтобы успеть к началу забастовки. Я был недавно рядом со студией Warner Brothers: там собралась огромная толпа людей — актеров, сценаристов. С афишами, плакатами. Голливуд просто встал окончательно. Сколько это продлится, непонятно. Продюсеры не хотят идти ни на какие уступки. Они фактически берут актеров измором, сказав: «Бастуйте сколько хотите, но рано или поздно у вас закончатся деньги и вы прибежите к нам». Это инсайдерская информация — не знаю, насколько она верная. И понятное дело, что Голливуд теряет колоссальные деньги. В одной из давних крупных забастовок, где одновременно участвовали и сценаристы, и режиссеры, пришлось вмешаться правительству США —чтобы студии немедленно договорились и все согласовали. Забастовки — гигантские убытки для индустрии. Я общался с двумя актрисами, которые состоят в профсоюзе. Они в основном в массовке снимались. Но и им тоже теперь это делать запрещено. Без работы все, кто в кинопроизводстве задействован, в частности гримеры, операторы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Питер Валентино, Голливудский режиссер, состоит в Гильдии режиссеров, экс-кандидат в губернаторы штата Калифорния:
— Забастовка актеров вызвана страхом, что искусственный интеллект займет их рабочие места. Над Голливудом навис важный вопрос: приведут ли переговоры и протесты к продлению контрактов. Каждый в индустрии с нетерпением ждет ответ. Примечательным событием стало письмо, подписанное более чем 1000 видными деятелями индустрии развлечений, включая Мэрил Стрип, Бена Стиллера, Дженнифер Лоуренс. Первоначально одобренное 300 знаменитостями письмо призывало к забастовке, сигнализируя об их убежденности в том, что только решительные действия могут привести к сделке, которую они считают необходимой в данный момент