Назаров — о Васильевой: "Будто время над ней было не властно"

Режиссер Александр Назаров — о Вере Васильевой: "Будто время над ней было не властно"
Актер театра, кино и телевидения, режиссер и сценарист Александр Назаров работал с Верой Васильевой над фильмом "Все смешалось в доме…" в 2006 году. Об этом он поделился с "РГ".
"Какие впечатления от работы с Верой Кузьминичной? Было, конечно, страшновато, - рассказал Александр Назаров. - Все-таки она же классик. За ее плечами такое количество проектов, такое количество работ. Я сомневался, когда мы к ней решили обратиться, захочет ли она играть, извините, в современном сериале. Но она легко согласилась. И оказалась очень послушной артисткой. Это было так приятно. Она была въедливая, задавала большое количество вопросов и все по сути. При работе с ней у всех было ощущение спокойствия.
Уважение прежде всего вызывало то, что она, несмотря на свой почтенный возраст, всегда была очень красивая женщина. Как будто возраст над ней был не властен.
Мой любимый спектакль - "Женитьба Фигаро". Сколько раз я его смотрел, страшно сказать. Вот какой я помню ее в роли графини Розины, вот такой, мне казалось, я встретил ее на съемочной площадке "Все смешалось в доме".
Когда я сегодня прочитал, что ее больше нет, мне показалось, что такого быть не может. Я привык к миру, в котором есть эта артистка".