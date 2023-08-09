Назаров — о Васильевой: "Будто время над ней было не властно"

"Какие впечатления от работы с Верой Кузьминичной? Было, конечно, страшновато, - рассказал Александр Назаров. - Все-таки она же классик. За ее плечами такое количество проектов, такое количество работ. Я сомневался, когда мы к ней решили обратиться, захочет ли она играть, извините, в современном сериале. Но она легко согласилась. И оказалась очень послушной артисткой. Это было так приятно. Она была въедливая, задавала большое количество вопросов и все по сути. При работе с ней у всех было ощущение спокойствия.