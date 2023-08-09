Режиссер «Перевозчика» хочет снова поработать со Стэйтемом

Режиссер Луи Летерье призвал к возрождению фильма «Перевозчик» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Об этом кинематографист заявил в беседе с ComicBook.

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«Знаете, Фрэнк Мартин — замечательный персонаж. Перевозчик — крутой герой. А Джейсон — потрясающий актер. Нам нужно больше «Перевозчика», так ведь?» — намекнул Летерье.

По словам режиссера, ему хотелось бы снова поработать над этой франшизой со Стэйтемом, которая послужила началом карьеры и для актера, и для самого Летерье.

Он признался, что с момента последней работы со Стэйтемом мечтал снова встретиться с актером на съемочной площадке. Им удалось вместе поработать в недавно вышедшем «Форсаже 10», премьера которого состоялась в мае 2023 года.

«Работать с ним было просто великолепно. Мы два совершенно разных человека, но в то же время одинаковые в душе. И наша любовь друг к другу тоже схожа», — заявил режиссер.

Криминальный боевик «Перевозчик» вышел в 2002 году. Главную роль, бывшего спецназовца Фрэнка Мартина, исполнил Джейсон Стэйтем. По сюжету Мартин живет спокойной жизнью на французском побережье Средиземного моря, работая наемным перевозчиком. Он транспортирует любые грузы без лишних вопросов, но однажды мужчину нанимают для похищения дочери одного китайского криминального авторитета.