Звезда «Пятидесяти оттенков серого» рассказал о зависти к коллеге

Ирландский актер Джейми Дорнан, известный по главной роли в фильме «Пятьдесят оттенков серого», рассказал о своей зависти к коллеге и близкому другу Роберту Патиссону. Об этом артист сообщил в YouTube-интервью каналу WIRED.
По словам Дорнана, он «завидовал» Патиссону, когда тот добился успеха в фильме «Сумерки».
«Возможно, в какой-то момент я относился к этому ревностно. Роб куда-то ездил, а мы — нет. Но я считаю его самым милым парнем на свете», — заявил актер.
Артист добавил, что знаком с Патиссоном «всю жизнь». Он считает актера своим хорошим другом, самым интересным актером и действительно любит его.
Дорнан и Патиссон дружат с 2000-х годов — самого начала их карьеры. Звезда «Пятидесяти оттенков серого» получил свою первую роль в фильме Софии Копполы «Мария-Антуанетта» 2006 года, а всемирную известность обрел после выхода эротической мелодрамы с Дакотой Джонсон. В 2022 году Дорнана номинировали на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль второго плана за биографическую драму Кеннета Браны «Белфаст».