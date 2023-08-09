Звезда «Пятидесяти оттенков серого» рассказал о зависти к коллеге

Ирландский актер Джейми Дорнан, известный по главной роли в фильме «Пятьдесят оттенков серого», рассказал о своей зависти к коллеге и близкому другу Роберту Патиссону. Об этом артист сообщил в YouTube-интервью каналу WIRED.

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По словам Дорнана, он «завидовал» Патиссону, когда тот добился успеха в фильме «Сумерки».

«Возможно, в какой-то момент я относился к этому ревностно. Роб куда-то ездил, а мы — нет. Но я считаю его самым милым парнем на свете», — заявил актер.

Артист добавил, что знаком с Патиссоном «всю жизнь». Он считает актера своим хорошим другом, самым интересным актером и действительно любит его.