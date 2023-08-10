"Человек великой скромности и такта": актер Пиоро о Васильевой

Актер театра и кино Сергей Пиоро работал с Верой Васильевой над сериалом "Все смешалось в доме…" Он вспоминает, что Вера Кузьминична никогда не смотрела на других свысока и не боялась спрашивать советы у коллег.

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"С Верой Кузьминичной мы познакомились, когда я только переехал из Новосибирска в Москву, - рассказал Сергей Пиоро. - Съемки в сериале "Все смешалось в доме…" были для меня очень волнительными, все-таки первая главная роль в большом проекте. Оказалось, что мне, молодому актеру, придется играть с заслуженной знаменитой актрисой.

Когда она вошла, было ощущение что ко мне с небес спустилось божество. Мандраж прошел, как только я увидел, что это человек великой скромности и такта. Имея за плечами такой потрясающий опыт, она не прекращала развиваться, могла спросить мнения и совета у коллег. Это было тогда так необычно.

Работала она всегда наравне с остальными и даже изнуряющие ночные смены переносила стойко. Не могу вспомнить, чтобы она хоть раз косо посмотрела на кого-нибудь. Вера Кузьминична останется в моей памяти со своей открытой, обезоруживающей улыбкой. Это знаете, человек, который удивляется всегда всему.