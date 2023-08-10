Почему подруги в кадре ненавидят друг друга в жизни

На экране они так правдоподобно сыграли дружбу, что многие были уверены: в жизни эти актрисы тоже прекрасно общаются. Но приятельских отношений вне съемочной площадки у звезд многих сериалов так и не сложилось, а после финальной команды «Стоп!» артистки предпочли больше не общаться.

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«Секс в большом городе»

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Этот сериал стал гимном женской дружбы, зрители мечтали, чтобы у них тоже были такие приятельницы, как Саманта или Шарлотта. Но безусловной поддержкой актрисы могли похвастаться только в кадре, а вне съемочной площадки разгорался нешуточный конфликт.

По слухам, Сара Джессика Паркер возненавидела Ким Кэтролл, постоянно напоминала ей о том, кто главная героиня в сериале, и настаивала, чтобы актрисам не поднимали зарплаты. После завершения проекта Сара Джессика и Ким предпочитали больше никогда не общаться. А в одном из интервью актриса, сыгравшая Саманту, призналась, что Паркер была жестока и к ней, и ко всем участникам съемок.

«Зачарованные»

Сила трех сестер помогала им бороться со злом, а зрители в это время умилялись сплоченности и крепкой связи ведьмочек. Казалось, что, сыграв такую дружбу, нельзя не стать близкими вне кадра. Исполнительницы ролей Фиби и Прю Алиса Милано и Шэннен Доэрти не могли найти общий язык и постоянно скандалили. Именно из-за этих конфликтов Доэрти расторгла контракт с продюсерами шоу и покинула сериал.

Лишь 15 лет спустя актрисы смогли забыть обиды и начали иногда переписываться.

«Отчаянные домохозяйки»

После завершения съемок три из четырех актрис неожиданно начали рассказывать в интервью, что так и не смогли за много лет поладить с исполнительницей роли Сьюзан. Тэри Хэтчер, по словам коллег, считала себя главной звездой шоу, была заносчивой, требовала стоять в центре на любой фотосессии, а затем заявила, что достойна более высокого гонорара, чем коллеги.

«Сплетница»

В отличие от скандалящих актрис других проектов, Блейк Лайвли и Лейтон Мистер, исполнившие роли Блэр и Серены, не ссорились. Они просто были слишком разными: Лейтон работала на износ, считала, что это ее шанс пробиться в шоу-бизнесе, а Блейк уже считала себя знаменитостью.