Отдалилась от детей, ходит с трудом: куда пропала Фатеева

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева давно не снимается в кино и живет затворницей. У знаменитости серьезные проблемы со здоровьем, она перенесла уже шесть операций. Что еще известно о звезде фильма «Джентльмены удачи» и чем она занимается сейчас?

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Как и где сейчас живет Наталья Фатеева

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Наталья Фатеева уже много лет живет в одиночестве в своей московской квартире. Рядом с 88-летней актрисой находится только сиделка, которая помогает ей передвигаться по апартаментам. Каждый шаг дается знаменитости с трудом, поскольку у нее проблемы с ногами. Фатеева перенесла шесть операций, ей заменили сустав, но после хирургического вмешательства в организм попала инфекция, из-за чего она не может ходить самостоятельно.

«Большую часть времени я провожу в своей квартире. Если надо в поликлинику или в магазин, то выхожу. Но мне все это дается с большим трудом. Я же передвигаюсь на костылях, сама ходить не могу. Наша медицина украла у меня последнюю часть жизни», — говорила звезда MK.RU.

В эфире шоу «Ты не поверишь!» помощница Фатеевой Татьяна отметила, что та не может даже сидеть без посторонней помощи. Знаменитость не хочет видеть не только своих поклонников, но и подруг, а также родных людей. Сын Владимир Басов тоже не навещает мать. Он рассказывал, что она сама отдалилась от него и сестры. В свое время Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного сына. Сейчас Евгению Коропцеву уже 37 лет, он строит карьеру оператора-постановщика. Со знаменитой бабушкой он не общается.

«Как ни грустно это осознавать, мы, дети и внуки Натальи Николаевны, не очень-то ее интересуем. Фатеевой никто не нужен. Она нас всех прогнала. И единственные живые существа, с которыми мать находит общий язык, это бездомные кошки», — делился сын Фатеевой.

При этом артистке по сей день поступают предложения по работе. Три года назад Рината Литвинова приглашала ее в свой проект, однако Фатеева даже не стала читать сценарий. Она объясняет это тем, что хочет остаться в памяти зрителей красивой, здоровой и молодой.

«Мне уже столько лет, какие могут быть съемки! Пусть зрители меня запомнят такой, какой я была 30, 40 лет назад. Они же смотрят наши фильмы до сих пор, их периодически показывают. Зрителям кажется, что мы навечно сохранились такими, какими были в молодости. Но нет — время и нам неподвластно!» — уверена актриса.

Чем известна Наталья Фатеева

Наталья Фатеева родилась 23 декабря 1934 года в Харькове. Ее отец был военным, а мать работала в ателье. С детства будущая артистка занималась музыкой. Отец отдал ее в музыкальную школу и даже продал свою лучшую пару сапог, чтобы купить ей пианино. В старших классах Фатеева увлеклась театром. В 1952 году она окончила школу и подала документы в Харьковский театральный институт, однако проучилась там всего два года — в 1954 году ее исключили.

В эти же годы в Харькове возникло местное телевидение. Будущая звезда стала одним из первых его дикторов. Однако долго в городе она оставаться не собиралась и вскоре поехала в Москву поступать во ВГИК. Фатееву приняли в мастерскую Тамары Макаровой и Сергея Гарасимова. На одном курсе с ней учились Зинаида Кириенко, Людмила Гурченко и Виталий Матвеев. Сниматься в кино знаменитость начала, когда училась во ВГИКе. Она дебютировала в мелодраме «Есть такой парень» Виктора Ивченко. В 1950-х Фатеева снялась еще в нескольких лентах, среди которых были «Старая черепаха» и «Случай на шахте восемь».

Первую главную роль актриса получила в ленте Ивана Пырьева «Наш общий друг». Известность ей принесла комедия «Три плюс два» Генриха Оганесяна. В ней артистка исполнила роль дрессировщицы Зои. Лучшей своей работой Фатеева считает роль в военном фильме «Здравствуй, это я!» Фрунзе Довлатяна, где она сыграла девушку, которая отправилась на фронт.