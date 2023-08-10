Актер Петр Рыков: Ничто не заставит меня уехать из России

Многосерийная детективная драма «10 дней до весны» выходит в новом телесезоне на канале НТВ. В основу картины легли реальные события 2014 года, определившие будущее полуострова Крым и его жителей, ставших частью России. «Вечерняя Москва» побеседовала с исполнителем одной из главных ролей Петром Рыковым.

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— Петр, расскажите о вашем персонаже в сериале «10 дней до весны» и в целом о фильме.

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— Это история семьи на фоне событий 2014 года — киевский майдан и так далее. Мой герой Андрей — старший брат, хирург, который когда-то уехал покорять Москву. Младшего брата играет Александр Голубев, а сестру — Карина Андоленко. У них умирает отец, и вот Андрей приезжает в Крым на фоне событий. У них дом, земля на берегу моря. И у родственников возникает конфликт. Но за 10 дней все меняется… Андрей, мне кажется, одна из самых интересных ролей в сериале: это зрелый человек, устоявшийся.

Но он начинает задавать себе вопросы и честно себе на них

отвечать, находит в себе силы заново разобраться в своей жизни — с домом, с семьей, с профессией, с женщинами.

— Сами помните Крымскую весну?

— Я был далек от исторических событий, решалась моя судьба: я выпускался из ВГИКа, надо было выметаться из общежития. Но было ясно, что событиями занимаются знающие люди. А кому доверять, как не своей стране, своему государству? В последний год некоторые раздумывают: уехать-не уехать из России. Для меня этот вопрос давно не стоит. Еще в 2009 году я принял решение жить в России. И никакие дальнейшие события на это повлиять не могут.

— До кино вы работали моделью, участвовали в показах в разных странах мира. Каким ветром вас, русского парня, занесло в международный модный бизнес?

— Когда мне предложили этим заниматься, еще в Москве, я понял, что так можно подрабатывать на жизнь и быть независимым, не сильно напрягаясь. Как я думаю сейчас, мне просто очень хотелось побывать, пожить за границей. Я ведь по первому образованию переводчик. И модельный бизнес мне такую возможность дал. Провел молодость так, как хотел. Мир посмотрел, себя показал.

— А почему ушли из мира моды?

— Понимал, что первый язык мой русский, я русский по менталитету и никаким другим не стану. Поработать там — да, а осесть за границей — нет. Два месяца потусовавшись в Лос-Анджелесе, ты понимаешь, что это огромный чан, куда стекаются как минимум со всей Америки. Каждая официантка считает себя артисткой. Это определенная конкуренция. Язык у тебя может быть отличный, но тебе придется сказать, что ты русский. А если русский — жди своей очереди.

Это не дискриминация, просто люди так психологически устроены, что им легче работать со «своими». Наверное, можно осилить эту конкуренцию, но я сразу понял, что мне просто неинтересно. Хотелось пробиваться и что-то делать здесь, у себя дома. Звучит немного пафосно… Просто люди, для которых мне хотелось работать, — это россияне, а не американцы.

— Вы по первому образованию музыкант, гитарист.

— Я поступил в музучилище после школы, но ушел с третьего курса. Гитара, так же как иностранный язык, «уходит» без практики. Это было 20 лет назад. Я человек однозадачный — переключился, и все…

— Многие актеры, пришедшие в профессию взрослыми людьми, как вы, считают, что образование получать необязательно. Можно сниматься и без учебы.

— Но у тебя же не стоят под дверью и не упрашивают: ну давай сниматься, чего ты упрямишься. Никого из кинематографической среды я не знал, а наглость не мое второе счастье. Двери ногой не открываю и города приступом не беру. Пошел путем, который мне нравится: стал дальше учиться. Сначала поступил на курсы в Школу драмы Германа Сидакова. Во ВГИК я поступил в 28 лет, но ничего не вижу в этом зазорного. Почему ВГИК, а не театральный? Я мыслил как обыватель, представлял себя в кино больше, чем в театре (смеется).

— Вы выросли в поэтических местах. Великий Новгород и Смоленск красивейшие города...

— А «придумали» меня в Санкт-Петербурге, а мама у меня из Златоуста Челябинской области. Москва для меня очень уж быстрая, суетная. Собираюсь перебираться в Петербург. Но Москву люблю как огромную часть моей жизни, город, где прошло мое становление. Если ты не тунеядец, не халтурщик и не пропойца, ты в столице точно не пропадешь.

Сюжет

Братья — замкомандира симферопольского «Беркута» Николай, московский хирург Андрей — и их сестра, преподаватель симферопольской гимназии Наталья приезжают на похороны отца. В 1990-х обстоятельства развели братьев и сестру по разным городам и даже странам. Между ними разгорается конфликт по поводу дома на берегу моря, «родового гнезда». Параллельно главные герои попадают в водоворот событий Крымской весны.

ДОСЬЕ

Петр Рыков родился 30 декабря 1981 года в Великом Новгороде. Детство провел в Смоленске. Учился в Смоленском музыкальном училище имени Глинки. В 2006 году окончил Московский гуманитарный институт им. Дашковой. В 2009–2010 годах учился в Школе драмы Германа Сидакова (базовый курс по профессии «Актер драматического театра и кино»). В 2014 году окончил актерский факультет ВГИКа по специальности «Актер драматического театра и кино» (мастерская Игоря Ясуловича).

Коротко о главном

— Пишут, что первая роль в кино у вас была — эпизод в «Утомленных солнцем». Это правда?

— Нет, там другой Рыков, но этот фейк кочует по эфирам. Я не имел счастья, увы, работать на площадке у Никиты Михалкова. А моя первая роль — в курсовой работе Ивана Шахназарова, короткометражка без слов. Я играл фашиста.

— В популярном сериале «Женский доктор» вы играли после Ильи Носкова, который ранее исполнял главную роль в этом проекте. Трудно было повторить его успех?

— Я вообще об этом не думаю. Высокие цифры рейтингов — это приятный бонус к твоей работе. Но не все зависит от тебя, съемки

— это коллективное творчество, успех зависит от каждого участника. Я просто очень рад, что все сложилось. Мне это многое дало, я вижу отклик в глазах зрителей.

— К слову, и в новом сериале «10 дней до весны» вы также играете врача. Вам с ролями докторов везет. Внешность у вас «положительная».

— И в «Женский доктор 5»! Думаю, да, тут дело в фактуре, но есть также и определенный запрос от индустрии: врачи сегодня востребованы.

— Вы говорите, что любите одиночество, но у вас есть подруга жизни — кошка. Какая порода?

— 8 лет, Гертруда. Ее породу я называю «Скандинавская ласка». Она представлена в единственном экземпляре, взял ее из приюта. Жить с кошкой — жить со всеми типами женщин одновременно. Сейчас она тебе сестра, через 15 минут — бабушка, через час — ворчливая жена.

— Вы относитесь к поколению, которое росло в 1990-е. Какими их запомнили?