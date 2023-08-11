Куда пропала звезда «Кавказской пленницы» Варлей

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей в последнее время редко появляется на экранах и светских мероприятиях. Как сейчас живет звезда «Кавказской пленницы» и чем она занимается?

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Как сейчас живет Наталья Варлей

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Наталья Варлей ведет закрытый образ жизни. Несколько лет назад она продала трехкомнатную квартиру в Москве и переехала в домик в Подмосковье. Он располагается в садовом товариществе, сообщает KP.RU. Этот участок Варлей купила 15 лет назад для мамы, которая прожила на природе пять лет. После ее смерти знаменитость ухаживает за домом сама. На участке Варлей — деревянный двухэтажный дом и баня, грядки с земляникой и овощами, цветы и качели, садовая мебель из эвкалипта и гриль. Территорию у дома Варлей недавно благоустроили специалисты из телепрограммы «На дачу». Похожие дома в поселке можно купить по цене от 6 миллионов рублей. Знаменитость признавалась, что устала от столичной суеты и хочет проводить время вдали от шума на природе. Уже несколько лет Варлей не показывается на публике: она избегает встреч с поклонниками и журналистами и почти не дает интервью.

«Что такое поклонники? Те люди, которым нужно сделать селфи и потом выложить: „Вот Варлей, смотрите, какая она стала, а вот она была“», — делилась она в программе «Светская хроника».

Варлей любит писать. Несколько лет назад актриса выпустила автобиографию, в которой рассказала о карьере и своих мужчинах. С родными 76-летняя знаменитость видится редко — они приезжают к ней по праздникам. Остальное время актриса проводит в компании своих питомцев — у нее около 20 кошек.

С кем актриса состояла в отношениях

Первый брак артистки с режиссером Николаем Бурляевым продлился год. Вторым супругом звезды стал сын Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова Владимир. Семейную жизнь разрушили вредные привычки мужчины. Кроме того, когда Варлей забеременела, то избранник изменял ей с балериной Натальей Егоровой. После смерти Тихонова в СМИ появились слухи о том, что на самом деле отцом сына актрисы был не он, а Константин Райкин.

«Такое горькое разочарование. Жизнь тоже преподает уроки. У нас очень много мерзавцев в актерской среде, которые пытаются на слухах и сплетнях сделать себе имя. Я никогда не поверю, что Наталья Варлей могла бы, понимаете, с Райкиным», — комментировал светский журналист Денис Сорокин.

Актриса признавалась, что отказала Леониду Гайдаю, когда он к ней приставал. В 1985 году она родила второго сына. Имя отца Варлей не раскрыла. Вскоре она снова вышла замуж. Избранником звезды стал бизнесмен по имени Владимир. Пара обвенчалась, но спустя время рассталась. Сейчас артистка живет одна. Она делилась, что переживает за сыновей, поскольку старший развелся с супругой, а младший даже не собирается жениться. Единственный внук Варлей живет в Италии.

Чем известна Наталья Варлей

Наталья Варлей родилась в Румынии. Ее отец был капитаном дальнего плавания, и потому родители девочки часто переезжали. В школу она пошла в Мурманске, а закончила ее уже в Москве. Варлей рано нашла свое призвание: однажды она пошла с мамой в цирк на Цветном бульваре и увидела объявление о наборе детей в цирковой студии. Несмотря на отсутствие специальной подготовки, будущей звезде удалось попасть в число учеников. Варлей окончила Государственное училища циркового и эстрадного искусства и стала эквилибристикой.