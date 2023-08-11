Жижикин сыграет отца главного героя адаптации «Постучись в мою дверь»

Актер Игорь Жижикин исполнит роль отца главного героя в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

— Мой герой — абсолютно разный, этим он и интересен. Он и суровый, и правильный, а в какой-то момент вдруг становится хитрым и расчетливым. То он любящий и заботливый, то вдруг циничный и принципиальный. Это качели, которые очень важны и для актера, и для персонажа, — поделился сам Жижикин.

Актер отметил, что не раз видел, как успешные адаптации пользовались огромной популярностью у аудитории, передает официальный сайт телеканала.

Также актриса Екатерина Волкова рассказала, что сыграет мать главного героя в российской адаптации «Постучись в мою дверь».

В начале июня стало известно, что певец Влад Соколовский снимется в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Артисту досталась роль Энгина, близкого друга главного героя Серкана Болата, однако в адаптации сериала его будут звать Олегом.