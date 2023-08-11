Актеры, у которых есть и "Оскар", и "Золотая малина"

Каждый актер мечтает получить одну из самых престижных кинонаград мира — "Оскар". А вот стать обладателями антипремии "Золотая малина" многие страшатся. Но иногда судьба решает сыграть злую шутку, и талантливые артисты получают сразу обе награды.

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"Рамблер" рассказывает, какие актеры выиграли как "Оскар", так и "Анти-Оскар".

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Леонардо Ди Каприо

Globallookpress

Еще в начале своей карьеры Лео получил антипремию "Золотая малина" в номинации "Худший актерский дуэт" за роли короля и его брата-близнеца в фильме "Человек в железной маске". Дальше последовала череда номинаций на "Оскар": за картины "Авиатор", "Кровавый алмаз", "Волк с Уолл-стрит". Вот только лауреатом Лео стал лишь в 2016 году. Долгожданную награду ему вручили за фильм "Выживший".

Кевин Костнер

Globallookpress

В 1990 году за картину "Танцующий с волками" Костнера удостоили сразу двумя премиями "Оскар": за лучшую режиссуру и лучший фильм. Кроме того, он стал номинантом на звание лучшего актера. Вот только после этого Кевин Костнер получил целых семь номинаций на антипремию "Золотая малина", а шесть раз — и вовсе стал ее лауреатом.

Сандра Буллок

Globallookpress

Актриса Сандра Буллок и вовсе стала лауреатом обеих премий в один и тот же год. В 2010 году Сандра получила статуэтку премии "Золотая малина" за роль в комедии "Все о Стиве". Актриса даже вышла на сцену, чтобы ей вручили награду, а после подарила всем присутствующим DVD-диски с провальной картиной. Однако уже спустя сутки Сандру удостоили "Оскара" в номинации "Лучшая актриса". Правда, уже за игру в фильме "Гравитация".

София Коппола

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Свою карьеру в кино София Коппола начинала в качестве актрисы. Дела шли не так удачно: за роль в фильме "Крестный отец 3" София даже получила премию "Золотая малина" в номинации "Худшая актриса второго плана". Но стоило ей заняться режиссурой и написанием сценариев, как дела тут же пошли в гору. В 2004 году Копполу удостоили "Оскара" за сценарий к картине "Трудности перевода".

Брэд Питт

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