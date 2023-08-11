Правда ли, что Крис Хемсворт может завершить карьеру

Идеально красивый австралийский актер Крис Хемсворт прославился благодаря роли Тора в фильмах по вселенной Marvel.

В день рождения звезды "Рамблер" вспоминает, с чего начинался путь к славе и почему актер может уйти из кино.

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Крис Хемсворт родился в австралийском Мельбурне, он был средним сыном у своих родителей. Семья часто переезжала, пока родители не решили остановиться на остове Филипп. К тому времени Крису было уже 15 лет. Постоянно учиться в одной и той же школе будущий актер не мог, иногда были перерывы, связанные с переездами. Зато он мог много плавать и заниматься серфингом в океане.

Актерством он заинтересовался благодаря старшему брату - Люку, который активно ходил на кастинги, а Крис нередко составлял ему компанию. Кстати, младший брат Лиам тоже стал актером, самой известной его работой стала роль в "Голодных играх", а старшему брату успех принес сериал "Мир Дикого запада".

Криса замечали на кастингах, давали роли, в Австралии н стал заметным актером, а потом решил перебраться в Голливуд. В 2011 году вышел первый фильм с его участием - "Тор", который для актера оказался невероятно успешным. Партнерами по фильму стали Натали Портман, Энтони Хопкинс и Том Хиддлстон.

Потом Крис Хемсворт снялся в "Хижине в лесу", "Гонке" и "Неуловимых" - но повторить успех не получилось. Участие в фильме "Белоснежка и охотник" с Кристен Стюарт и Шарлиз Терон принесло ему гонорар в пять миллионов долларов, а за вторую часть он получил уже десять.

Но сколько бы Крис Хемсворт не снимался, лучшим образом оставался Тор.

В 2022 году во время участия в съемках документального проекта «Области тьмы с Крисом Хемсвортом» выяснилось, что у актера есть ген, у обладателей которого в 8-10 раз чаще развивается болезнь Альцгеймера. Для актера и поклонников эта новость стала шоком. Поползли слухи о завершении актерской карьеры.