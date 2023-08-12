Народному артисту Сметанникову — 80 лет: чем он известен

Народный артист СССР Леонид Сметанников сегодня, 12 августа, отмечает двойной юбилей: 80-летие со дня рождения и 55-летие творческой деятельности. Чем известен певец и как он живет сейчас?

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Чем известен Леонид Сметанников

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Леонид Сметанников родился 12 августа 1943 года в селе Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области. После переезда семьи с Южного Урала в Днепродзержинск Днепропетровской области в 1957 году он окончил семь классов средней школы и поступил в индустриальный техникум. Затем некоторое время будущая звезда работал на Днепровском металлургическом комбинате техником-электриком. В 1962 году поступил в Днепропетровское музыкальное училище (ныне — Днепропетровская академия музыки им. М. Глинки). Чтобы иметь средства для жизни, подрабатывал радистом-осветителем во Дворце культуры студентов. После окончания училища в 1966 году поступил в Саратовскую консерваторию им. Л. В. Собинова. В 1968 году получил приглашение в Саратовский театр оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского, где был солистом оперы и уже через год исполнил первую партию (Елецкий в «Пиковой даме» П. И. Чайковского).

Артист прославился в 1973 году. Тогда он стал лауреатом сразу нескольких конкурсов и фестивалей: Всесоюзного конкурса профессиональных исполнителей советской песни (Минск), Х Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Берлин), VI Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки (Кишинев). За годы творческой карьеры Сметанников спел в более чем 900 спектаклях. Музыкант был одним из первых исполнителей песни «День Победы» — его композиция прозвучала в программе «Голубой огонек» в канун 9 мая 1975 года.

В 1977 году Сметанникова пригласили в Саратовскую консерваторию имени Л. В. Собинова в качестве преподавателя кафедры сольного пения. С 1989 года он стал также профессором кафедры академического пения. С 1997 по 2000 год артист выступал в США. Он также возвращался в Америку с концертами с 2001 по 2005 год. Там Сметанников, как и в России, добился признания среди слушателей оперы. В 2019 году он был награжден почетной грамотой президента Российской Федерации Владимира Путина за достижения в области искусства. Свой двойной юбилей знаменитость отметит в декабре на родной сцене театра оперы и балета, где даст концерт.

Личная жизнь Леонида Сметанникова

Во время обучения в Днепропетровском музыкальном училище Леонид Сметанников познакомился с будущей женой Викторией Мухиной. Позже пара переехала в Саратов, у них родился сын Станислав. Он стал программистом и подарил Сметанникову двух внуков. Однако спустя время брак артиста с Мухиной распался. Второй супругой звезды стала оперная певица Зинаида Милованова, которая фигурирует на его официальном сайте как менеджер по концертам.