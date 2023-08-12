Ален Делон в эпицентре скандала: идет битва за наследство актера

В последние годы рядом с ним оставалась его последняя любовь - 60-летняя Хироми Роллин. Из-за нее-то и возник очередной скандал в жизни великого обольстителя. Дело в том, что состояние Алена оценивается в солидную сумму - примерно в 300 миллионов евро. И его дети сильно заволновались, не собирается ли ловкая японка покуситься на эти денежки.

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У Делона трое детей - Энтони, Анушка и Ален-Фабьен, и все они тоже актеры. Дети поясняют, что Роллин была взята в дом в качестве прислуги, но у нее возникли другие идеи относительно своего статуса и теперь она охотится за наследством их папы.

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Роллин со своей стороны поясняет, что дети никогда не соглашались с ее законными отношениями с их отцом и думают только о том, как защитить свое наследство. Она говорит, что живет с артистом с 2006 года.

Сегодня против нее семьей Делона выдвинуты криминальные иски по поводу физических и психических издевательств над Аленом, кражи крупных денежных сумм и жестокости в отношении любимой собаки звезды - бельгийской овчарки Лубо.

Источник из следственных кругов рассказал журналистам: «Это очень ожесточенная вой­на, дети хотят, чтобы мадам Роллин исчезла, тогда как она заверяет, что отдала Алену лучшие годы своей жизни и желает вознаграждения за то, что была фактически его женой. Адвокат детей Кристоф Айела говорит, что Роллин после 2019 года становилась все более агрессивной в отношении Делона и его потомства. В 2021 году она не известила их о том, что он упал и оказался в госпитале. Роллин подходила к телефону вместо Алена и пыталась говорить вместо него, не позволяла детям его навещать, а еще она требовала от него, чтобы он на ней женился.

Дело дошло до того, что дети убедили Делона написать заявление о том, что он отказывается на ней жениться и дать ей какие-либо права распоряжаться его деньгами и имуществом. После этого охранники изгнали ее из замка.

«Ей не платили, чтобы она работала компаньонкой Делона. Она была его любимой и спутницей по жизни, - говорит адвокат Роллин. - Они встретились на съемках фильма в 1989 году, где Роллин была ассистенткой режиссера, и между ними быстро установились интимные отношения. Затем они работали вместе над «Возвращением Казановы» и над телесериалом о комиссаре Фрэнке Рива. Есть много свидетелей среди местных жителей, рассказывающих, с каким удовольствием общались Делон и Роллин. Они вели себя как обычные возлюбленные. Их часто видели в местном ресторане за любимым столиком Делона у камина».

И вот уже Роллин собрала свое досье, в котором доказывает, как сами дети пренебрегали своим отцом. После удаления ее из замка Делон не разговаривал с ней, японке не разрешили вернуться в дом и забрать остающиеся в нем ее ценные вещи. При этом сам знаменитый актер отказался подавать жалобу на Роллин.