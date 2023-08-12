Скончалась актриса из сериала "Улицы разбитых фонарей" Белла Ко
Актриса Белла Ко, известная ролью в сериале "Улицы разбитых фонарей", умерла в возрасте 54 лет. Об этом сообщает издание Regnum.
Собеседник Regnum рассказал агентству, что тело актрисы Беллы Ко обнаружили в ее квартире на улице Перерва на юго-востоке Москвы. Причиной смерти оказалась злокачественная опухоль, с которой Ко долгие годы боролась.
Помимо "Улиц разбитых фонарей", Белла Ко также снималась в сериалах "Убойная сила", "Склифосовский". Однако большую известность Ко получила, будучи переводчиком и актрисой дубляжа. Ее голосом говорили персонажи в мультфильмах "Суперсемейка", "История игрушек", "Тарзан 2: Начало легенды", а также в фильмах "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца", "Крупная рыба", "Мой любимый марсианин", "У холмов есть глаза".
Более того, именно Белла Ко озвучивала многих героинь в популярных компьютерных играх: Call of Duty, "Ведьмак 2", Diablo, The last of us.