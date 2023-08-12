Скончалась актриса из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Актриса Белла Ко, известная ролью в сериале "Улицы разбитых фонарей", умерла в возрасте 54 лет. Об этом сообщает издание Regnum.

© Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей — 4"

Собеседник Regnum рассказал агентству, что тело актрисы Беллы Ко обнаружили в ее квартире на улице Перерва на юго-востоке Москвы. Причиной смерти оказалась злокачественная опухоль, с которой Ко долгие годы боролась.